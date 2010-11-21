-FENERBAHÇE'DE 3000. GOL HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın kendi sahasında Bucaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibi karşısında lig tarihindeki 3000. golünü atmak istiyor. Lig tarihindeki 53 sezonda 1710 maçta 2999 gol atan Fenerbahçe, yarınki mücadelede 1 gol daha atarsa 3000. golüne ulaşacak. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde bol gollü bir sezon geçirerek 12 haftada rakip fileleri 30 kez havalandıran sarı-lacivertliler, Bucaspor karşısında 3 puanın yanı sıra 3000. golü de arayacak. Fenerbahçe 1710 maçta 966 galibiyet elde ederken, 462 beraberlik 282 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip rakip filelere 2999 gol atarken, kalesinde 1441 gol gördü. -TARİHİ GOLLER- Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk golüne Ergun Öztuna, 1000. golüne Erol Togay ve 2000. golüne de Nijeryalı Uche Okechukwu imzasını atarken, 3000. golün sahibinin kim olacağı merak ediliyor. Eski adıyla Birinci Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin 1959 sezonunda yaptığı ve Ankaragücü'nü 3-1 yendiği ilk maçta ilk golü Ergun Öztuna atarken, 1000. golü 1979-1980 sezonunda 1-1'lik eşitlikle tamamlanan Adana Demirspor maçında penaltıdan Erol Togay kaydetmişti. Sarı-lacivertli ekibin 2000. golüne ise unutulmaz yabancı oyuncularından Nijeryalı Uche imzasını koydu. Uche, 1996-1997 sezonunda Kadıköy'de takımının Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta 2000. golü kaydeden isim oldu. -MAÇIN HAKEMİ ABİTOĞLU- Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. Lig tarihinde ilk kez birbirlerine rakip olacak iki takımın maçı Lig TV'den naklen yayınlanacak. Ligde 12. hafta maçları sonucunda Fenerbahçe'nin 21, Bucaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.