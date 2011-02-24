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Spor

FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCU ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI İSTANBUL (A.A)

24 Şubat 2011 22:59

-FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCU ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Fenerbahçe'nin bu akşamki antrenmanında, üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle tedbir amaçlı olarak çalışmayı erken bıraktı.  Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, başındaki yarım saatlik bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın basına kapalı bölümünde yapılan çalışmalarda, son bölümde sağ el bileğinin üzerine düşen Dia ile sol kasığında ağrı oluşan Semih ve sol dizi ağrıyan Andre Santos'un antrenmanı erken bıraktıkları bildirildi.  Kulübün internet sitesinde antrenmanla ilgili yer alan bilgiye göre, üç futbolcunun da tedbir amaçlı olarak çalışmaya devam etmedikleri kaydedildi.  Bu arada tedavisi süren Emre'nin, yerçekimsiz koşu bandı olarak da bilinen Alter G ile çalıştığı belirtildi. Öte yandan, sol kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle dün akşamki antrenmanı tamamlayamayan genç futbolcu Okan'ın da bu akşamki antrenmanda yer almadığı açıklandı.

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