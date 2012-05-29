'F.Bahçe'de 2 milyon cemaat mensubu var'

Yeni yönetimde yer almayan Nihat Özdemir, 'Cemaat Fenerbahçe'yi ele geçirmek mi istiyor?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin eski başkanvekili Nihat Özdemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bunlardan en dikkat çekeni, 'Cemaat Fenerbahçe'yi ele geçiriyor mu?' sorusuna verdiği yanıttı:

"20 milyon taraftardan 2-2.5 milyonu cemaat mensubudur ve onlar da başarı için benim kadar dua etmişlerdir..."

TRT-1'de soruları yanıtlayan Özdemir'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Son 11 ay Fenerbahçe'nin başkanvekiliydim. Şunu söyleyeyim son 11 ayda herhangi bir cemaatin, herhangi bir derneğin, herhangi bir siyasi görüşün, biraz daha genişleteyim yalnız cemaat değil, herhangi bir kesimin Fenerbahçe'yi ele geçirmek, önümüzdeki kongrede bazı arkadaşları Fenerbahçe yönetimine sokmak gibi herhangi bir hareketlerini görmedim.

Tabii ama maalesef yine medyamızda bazı arkadaşlarımız bunu serüven haline getirip birkaç yazı dizisi halinde kamuyounu yanlış yönlendirici hiç olmayan bir olayı maalesef gündeme getirdiler. Bu hem maalesef Fenerbahçemize, Türkiyemize, hem cemaatse cemaate, yargı sürecine, içeride bulunan tutuklu arkadaşlarımıza tesir eden hiç yaşanmaması gereken konular olduğuna inanıyorum.

11 ayda cemaat gelecek Fenerbahçe'yi ele geçirecek gibi en ufak hareket, ima görmedik. Başbakanımız da bu konuya uçakta cevap vermiştir. Onun için bu konuları kapatalım. Çünkü benim 20 milyon taraftarım varsa bu 20 milyon taraftarımın 2-2.5 milyonu da cemaat mensubu arkadaşlarımızdır. Onlar da Fenerbahçemizin başarılı olması için benim kadar iyi niyetli olarak onlar da dua etmişlerdir.