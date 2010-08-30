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FENERBAHÇE'DE 2 GÜNLÜK İZİN İSTANBUL (A.A)

30 Ağustos 2010 16:19

-FENERBAHÇE'DE 2 GÜNLÜK İZİN İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u 4-2 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe'de, futbolculara verilen 2 günlük izin başladı. Sportif direktör ve teknik direktör Aykut Kocaman tarafından milli takım arası nedeniyle 2 gün izin verilen futbolcular, 1 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına açık olarak yapacakları antrenmanla ligin 5. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçın çalışmalarına başlayacak.  Fenerbahçe'nin, cumartesi günü Sivas'a giderek, Sivasspor ile bir hazırlık maçı oynayıp, ardından İstanbul'a döneceği bildirildi.

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