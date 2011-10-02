-Fenerbahçe'de 2 gün izin İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-2 yenerek liderliği ele geçiren Fenerbahçe'de futbolculara 2 gün izin verildi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği izinle bugünü ve yarını dinlenerek geçirecek. Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilecek Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Mersin İdman Yurdu ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 Ekim Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.