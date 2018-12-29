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Spor

Fenerbahçe'de 2 futbolcu affedildi

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -  Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi

29 Aralık 2018 17:00

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - 
Fenerbahçe\'de uzun bir süredir kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar affedildi.
Ersun Yanal\'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan isimler netlik kazanmaya başladı. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakalan 2 futbolcu ile ilgili yönetim tarafından af kararı alındı. Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar, Antalya\'da yapılacak ikinci devre hazırlık kamına katılarak takımla çalışmalara başlayacak. 
Öte yandan Fenerbahçe\'nin tecrübeli isimlerinden Volkan Demirel ile Ozan Tufan ile ilgili henüz bir af kararı alınmadı.

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