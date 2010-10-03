-FENERBAHÇE'DE 13 YILIN EN GOLLÜ SEZONU İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Avrupa kupalarından elendikten sonra Spor Toto Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ilk 7 haftadaki gol performansıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe formasını giydiği yıllarda 3 kez ''Gol Kralı'' olarak kulüp tarihinin unutulmaz futbolcuları arasındaki yerini alan Kocaman'ın yönetimindeki sarı-lacivertliler, golcü özelliğiyle ön plana çıktı. Ligin ilk 5 haftalık bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 1 beraberlik alan, son iki haftada ise üst üste galibiyetler alan sarı-lacivertliler, sezonun başındaki 7 maçlık bölümler dikkate alındığında son 13 yılın en gollü sezonu yaşıyor. Rakiplerinin filelerini 7 maçta 20 kez havalandıran Fenerbahçe, 1996-1997 sezonunda 7 maçlık bölümde 22 gol atmıştı. Bu sezon 1. haftada Medical Park Antalyaspor (4-0), 3. haftadaki Manisaspor (4-2), 6. haftadaki Kasımpaşa (6-2) ve 7. haftadaki Gençlerbirliği (3-0) mücadelelerinde bol gollü galibiyetler alan sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in en golcü ekibi durumuna geldi. Fenerbahçe, 1996-1997 sezonunda ilk 7 maçta 22 gol attıktan sonra, 1997-1998'de 7 maçlık bölümü 17, 1998-1999'da 18, 1999-2000'de 12, 2000-2001'de 15, 2001-2002'de 13, 2002-2003'de 14, 2003-2004'de 16, 2004-2005'de 18, 2005-2006'da 16, 2006-2007'de 17, 2007-2008'de 8, 2008-2009'da 11 ve 2009-2010'da 14 golle geride bıraktı.