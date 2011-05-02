T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE'DE 104. YIL KUTLAMALARI İSTANBUL (A.A) 

02 Mayıs 2011 18:47

-FENERBAHÇE'DE 104. YIL KUTLAMALARI İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluşunun 104. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sarı-lacivertli kulübü ziyaret edişinin 93. yıl dönümü, yarın İstanbul'da  törenle kutlanacak.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay başkanlığında yapılacak tören, saat 15.00'te başlayacak.  Bu arada, Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nda, Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 93. yıl dönümü dolayısıyla ''Atatürk Döneminde Fenerbahçe'' konulu bir panel düzenleneceği bildirildi.  Fenerbahçe Koleji'nin Ataşehir'deki yerleşkesinde saat 10.00'da başlayacak panele konuşmacı olarak Fenerbahçe Müzesi Müdürü Alp Bacıoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şube Başkanı Ertuğrul Öner ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Funda Sibel Pala'nın katılacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24