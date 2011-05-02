-FENERBAHÇE'DE 104. YIL KUTLAMALARI İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluşunun 104. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sarı-lacivertli kulübü ziyaret edişinin 93. yıl dönümü, yarın İstanbul'da törenle kutlanacak. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay başkanlığında yapılacak tören, saat 15.00'te başlayacak. Bu arada, Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nda, Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 93. yıl dönümü dolayısıyla ''Atatürk Döneminde Fenerbahçe'' konulu bir panel düzenleneceği bildirildi. Fenerbahçe Koleji'nin Ataşehir'deki yerleşkesinde saat 10.00'da başlayacak panele konuşmacı olarak Fenerbahçe Müzesi Müdürü Alp Bacıoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şube Başkanı Ertuğrul Öner ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Funda Sibel Pala'nın katılacağı kaydedildi.