Fenerbahçe'de 10 sakat var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, 10 oyuncusunun sakat olduğunu belirterek, Lille karşısında sağlam olan herkesin ilk 11’de forma giyeceğini söyledi, “İyi bir neticeyle çoğu şey pozitife dönebilir. Bu maç bizim için dönüm noktası olsun” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Lille karşısına çok eksik bir kadroyla çıkacaklarının altını çizerek, bazı futbolcuların zorunluluktan farklı bölgelerde görev yapacaklarını söyledi.

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Alman hoca, sakatlığı olan oyuncuların yanı sıra Lugano, Cristian ve Vederson’un da, Fransız ekibine karşı forma giyemeyeceğini söyledi. Daum, “Sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. 9 eksiğimiz var, belki de 10 eksikle maça çıkacağız. Ancak biz sahaya çıkacak oyuncularımızın verdiğimiz görevi en iyi şekilde yapacaklarına inanıyoruz. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. İlk kez, ‘Niye oynamadı’ soruları olmayacak. Kaleci hariç 10 sağlam futbolcumuz var. Diğer sağlam oyuncumuz Deivid, o da yedekte bekleyecek. Sağlam oyuncularımızın hepsi 11’de yer alacak” diye konuştu.

Lille maçının son dönemde aldıkları kötü neticelerin ardından pozitif sonuçlar ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken Daum, “Turu geçersek takımda çoğu şey pozitife dönebilir. Hedefimiz bu. Bu maç bizim için bir dönüm noktası olsun istiyoruz. Lille maçında olmazsa pazar günü de olabilir” ifadelerini kullandı.

Daum, Güiza’nın seyirci baskısıyla oyundan alınması nedeniyle Bursaspor maçının kaybedildiği eleştirilerini de yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, “Buna katılmıyorum. Semih’i alınca mı maçı kaybettik? Bursa frikik golünde çok şanslıydı. O sırada Ronaldo veya Rooney’i de sahada bulundursanız o top yine Cristian’a çarparak gol olacaktı” yorumunu yaptı. Yusuf Kobal