T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de 10 sakat var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, 10 oyuncusunun sakat olduğunu belirterek, Lille karşısında sağlam olan herkesin ilk 11’de forma giyeceğini söyledi.

25 Şubat 2010 02:00

5Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, 10 oyuncusunun sakat olduğunu belirterek, Lille karşısında sağlam olan herkesin ilk 11’de forma giyeceğini söyledi, “İyi bir neticeyle çoğu şey pozitife dönebilir. Bu maç bizim için dönüm noktası olsun” dedi

 Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Lille karşısına çok eksik bir kadroyla çıkacaklarının altını çizerek, bazı futbolcuların zorunluluktan farklı bölgelerde görev yapacaklarını söyledi.

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Alman hoca, sakatlığı olan oyuncuların yanı sıra Lugano, Cristian ve Vederson’un da, Fransız ekibine karşı forma giyemeyeceğini söyledi. Daum, “Sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. 9 eksiğimiz var, belki de 10 eksikle maça çıkacağız. Ancak biz sahaya çıkacak oyuncularımızın verdiğimiz görevi en iyi şekilde yapacaklarına inanıyoruz. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. İlk kez, ‘Niye oynamadı’ soruları olmayacak. Kaleci hariç 10 sağlam futbolcumuz var. Diğer sağlam oyuncumuz Deivid, o da yedekte bekleyecek. Sağlam oyuncularımızın hepsi 11’de yer alacak” diye konuştu.

Lille maçının son dönemde aldıkları kötü neticelerin ardından pozitif sonuçlar ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken Daum, “Turu geçersek takımda çoğu şey pozitife dönebilir. Hedefimiz bu. Bu maç bizim için bir dönüm noktası olsun istiyoruz. Lille maçında olmazsa pazar günü de olabilir” ifadelerini kullandı.

Daum, Güiza’nın seyirci baskısıyla oyundan alınması nedeniyle Bursaspor maçının kaybedildiği eleştirilerini de yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, “Buna katılmıyorum. Semih’i alınca mı maçı kaybettik? Bursa frikik golünde çok şanslıydı. O sırada Ronaldo veya Rooney’i de sahada bulundursanız o top yine Cristian’a çarparak gol olacaktı” yorumunu yaptı. Yusuf Kobal

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24