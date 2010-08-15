Fenerbahçe:4 Medical Park Antalyaspor:0

T24

İLK DEVRE

GOLLLL SEMİH

SEMİH ÇOŞTU BİR KERE



GOLLL ALEX

GOLLL GÖKHAN

İKİNCİ DEVRE

1.Dakika Karşılaşma Antalyasporlu oyuncuların vuruşu ile başladı. Her iki takıma da başarılar dileriz...2.Dakika Alex'in ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta sağ çapraza giden topu Lugano kafayla indirdi, ön direkte savunma topu uzaklaştırdı..5.Dakika Emre'nin pasında Stoch topa hareketlenmek istedi ama, Stoch Emre'nin verdiği pasa yetişemedi...8.Dakika Alex'in nefis pasında Semih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi...13.Dakika Sağ kanattan Mehmet Topuz'un yerden ortasına ön tarafta ayak koyan Semih, sağ köşeden topu ağlara gönderdi..17.Dakika Stoch'un ortasında Semih'ten önce Medical Park Antalyaspor defansı araya girdi ve topu uzaklaştırdı...21.Dakika Cristian'ın kullandığı serbest vuruş barajdan dönüp yön değiştirdi.... İlkem topu çıkmadan kontrol etti...22.Dakika Necati Ateş'in pasında Tita'nın vuruşu defansa çarpıp kornere çıktı... Tita köşe vuruşunu Erkan'la paslaşarak kullandı... Erkan'ın ortasında Fenerbahçe savunması dikkatli...24.Dakika Semih'in müthiş pasında Alex şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi...28.Dakika Fenerbahçe Gökhan'ın attığı golle aradaki farkı 4'e çıkardı... Gökhan'dan mükemmel bir gol.... Gökhan Gönül sıfırdan vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi30.Dakika Mehmet Topuz'un sert ortasında Alex ceza sahasında topu kontrol edemedi...32.Dakika Tita'nın arka direğe ortaladığı topta Necati Ateş çok iyi yükseldi ama vuruşunu yapamadı...34.Dakika Stoch'un ortasında Christian Baroni bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı top yandan dışarı çıktı... Fenerbahçe çok rahat bir futbol ortaya koyuyor...35.Dakika Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Ali Zitouni kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı vuruşunda Gökhan Gönül topu çizgiden çıkardı38.Dakika Necati'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı... Kullanılan köşe vuruşu doğrudan dışarı çıktı41.Dakika Fenerbahçe Mehmet Topuz ile 5. gole çok yaklaştı... Semih'in pasında Mehmet Topuz uçarak kafa vuruşunu yaptı top az farkla dışarı çıktı43.Dakika Stoch ceza sahasından kaleyi yokladı kaleci Polat topu iki hamlede kontrol etti...44.Dakika Bu kez Semih ceza sahası dışından şutunu çekti top yandan dışarı çıktı45.Dakika Alex rakiplerinden sıyrıldı ceza sahasına girdi pasını çıkardı ancak pasını çıkardığı noktadan Fenerbahçe'den hiç bir oyuncu yok...46.Dakika İkinci devre oyuncu değişiklikleri ile başladı... Antalyaspor 3 oyuncu değişikliği birden yaptı... İlkem oyundan alınırken Yenal oyuna girdi, Tuna oyundan alınırken Sedat, Eruğrul oyundan alınırken Djiheuva oyuna girdi.. Fenerbahçe'de ise Volkan oyundan alınırken Mert oyuna girdi50.Dakika Necati Ateş'in pasında Deniz dönerek vuruşunu yaptı ancak kalkan bayrak var... Deniz'in pozisyonu ofsayt...52.Dakika Gregory'nin sert şutunda genç kaleci Mert topu zorlukla kornere gönderdi...53.Dakika Alex'in kullandığı köşe vuruşunda Polak topu yumruklayarak uzaklaştırdı...57.Dakika Necati, Stoch'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü..60.Dakika Erkan'ın sert ortasında Bilica savunmada başarılı...61.Dakika Fenerbahçe Alex ile 5. gole çok yaklaştı... Kaptan ceza sahası dışından sol ayağı ile sert vurdu Gregory Proment'e de çarpan topu kaleci Polat son anda kornere gönderdi...64.Dakika Karşılaşmadaki ikinci sarı kart Sedat'a çıktı67.Dakika Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği... Alex oyundan alınırken Caner Erkin oyuna girdi73.Dakika Djehoua'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta çıktı..79.Dakika Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği... Mehmet Topuz oyundan alınırken Özer Hurmacı oyuna girdi80.Dakika Andre Santos'un sert ortasında Semih vuruşunu yaptı topu ağlarla buluşturdu ancak kalkan bayrak var... Semih'in pozisyonu ofsayt86.Dakika Caner'in ortasında Semih çok iyi yükseldi kafa vuruşunda kaleci Polat başarılı90.Dakika Özer Hurmacı'nın pasında Gökhan Gönül'ün sert şutu defansa çarpıp kornere çıktı....



Karşılaşma sona erdi.





TAKIM KADROLARI

Fenerbahçe



Volkan Demirel-Gökhan Gönül-Lugano-Bilica-Andre Santos-Mehmet Topuz-Cristian-Emre-Stoch- Alex-Semih

Antalyaspor



Polat Keser-Erkan-Radeljic-Tuna Üzümcü-İlkem-Ali Zitouni-Ertuğrul-Deniz Barış-Gregory Proment-Necati Ateş-Tita













