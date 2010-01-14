Fenerbahçe:3 - Tokatspor:2

T24 - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Olimpiyat Stadı'nda Tokatspor'u 3-2 yenerek grupta 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Tokatspor engelini de kayıpsız geçti. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Altay'ı 3-0 ile geçen, ikinci maçta Eskişehirspor'u da deplasmanda Alex'in golüyle 1-0 yenen sarı lacivertliler İkinci Lig ekiplerinden Tokatspor'u da 3-2 yenerek grupta 3'te 3 yaptı ve bu skorla gruptan çıkmayı garantiledi.



Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri Alex, Mehmet Topuz ve Guiza'dan gelirken konuk ekibin gollerini Arif ve Abdullah kaydetti. Karşılaşmaya yedek ağırlıklı başlaması beklenen Christoph Daum ilk 11'de Alex ve Guiza gibi isimlere yer verirken kaleyi Volkan Babacan'a teslim etti. Daum, savunmanın sağında Gökhan'ın yerine Bekir'e, solunda ise Dos Santos'un yerine Vederson'a görev verdi.Kuzeni vefat ettiği için izinli olan ve kadroda bulunmayan Emre'nin yokluğunda Özer'i orta alanda görevlendiren Alman çalıştırıcı, sol ayak topuğundaki sorunu nedeniyle kupada Eskişehirspor ile yapılan maçta yer almayan Güiza'yı forvet olarak sahaya sürdü. Kasığında ödem bulunan Dos Santos, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kaleci Volkan Demirel ve cezalı olan Semih'in yanı sıra Deniz, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.



Şükrü Saraçoğlu'ndaki çim bakımı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda neredeyse boş tribünlere karşı oynanan karşılaşmaya favori Fenerbahçe iyi başladı. Guiza ve Mehmet Topuz'un uzaktan şutlarıyla etkili olmaya çalışan Fenerbahçe 19. dakikada kalesinde golü gördü. Ceza sahası dışından harika bir şut çıkaran Arif, kupanın en güzel gollerinden birine imza attı. Golden sonra Tokatspor kalesine daha da çok yüklenen Fenerbahçe'de beraberliği getiren gol kaptan Alex'den geldi. 26. dakikada sol kanattan Vederson'un yaptığı ortaya ön direğe gelerek kafayla vuran Alex skoru 1-1'e getirdi. 1-1'lik skordan sonra Tokatspor kalesine yüklenen Fenerbahçe ataklarını gole çeviremeyince karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. Mehmet Topuz'un şutu kaleciden döndü. Dönen topa tekrar Mehmet Topuz vurdu ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Fakat Fenerbahçe'nin sevinci tam bitmemişken Tokatspor hemen eşitliği yakaladı. 51. dakikada Abdullah'ın attığı gol Tokatspor'u yeniden umutlandırdı. 57. dakikada sahneye bu kez İspanyol forvet Guiza çıktı. Mehmet Topuz'un pasında defansın arasına sarkan Guiza Şahin'den sıyrılarak kaleyi gördü ve takımını 3-2 öne geçirdi.



Fenerbahçe bu galibiyetle 9 puana ulaşırken gruptan çıkmayı garantiledi. İlk maçında Antalyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Tokatspor ise 1 puanda kaldı.



İlk yarıdan dakikalar





11. dakikada Özer'in ara pasında topla buluşan Güiza, meşin yuvarlağı Uğur'a aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda top kaleci Ergin'de kaldı.

19. dakikada Fenerbahçe savunmasının arasında boşluk bulan Arif'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ı aşan top filelere gitti ve Tokatspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

26. dakikada Vederson'un soldan ceza alanına yaptığı ortada, kale önüne doğru koşan Alex'in kafa vuruşuyla top filelere gitti ve maça eşitlik geldi: 1-1

36. dakikada Alex'in kafa ile indirdiği topu göğsüyle kontrol eden Güiza, müsait pozisyonda topu direğin yanından auta attı.

43. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı faul atışında, Cristian sert vurdu, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıdan dakikalar





48. dakikada ceza alanı önünde Mehmet Topuz'un yerden sert vuruşunda top kaleciden döndü. Mehmet Topuz'un ikinci vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

50. dakikada Alex'in ceza alanı içinde vuruşunda, topu kaleci Ergin iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Taner'in savunmanın arasından boş alana çıkardığı topla buluşarak kaleci Volkan Babacan ile sol çaprazda karşı karşıya kalan Abdullah'ın şutunda, meşin yuvarlak Tokatspor'un ikinci golü olarak filelere gitti: 2-2

56. dakikada Uğur'un sol çaprazdan ortasında, kalecinin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Bekir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ergin'de kaldı.

57. dakikada Mehmet Topuz'un pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Güiza'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Fenerbahçe 3-2 öne geçti.

67. dakikada Tokatspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Kale önüne ortalanan topu savunmada çıkarmak isteyen Güiza, kötü bir vuruş yapınca, Ogün'e bir anda gollük pas oldu. Bir anda topu önünde gören Tokatsporlu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Vederson'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ergin'den dönen topu tamamlamak isteyen Bilica'nın müsait durumdaki vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Fenerbahçe-Tokatspor: 3-2



STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Erdinç Sezertam, Serdar Diyadin

SAAT: 20.30



Fenervahçe: Volkan Babacan, Bekir, Bilica, Lugano, Vederson, Mehmet Topuz (Dk. 63 Ali Bilgin), Özer (Dk. 82 Deivid), Baroni, Uğur Boral, Alex (Dk. 63 Selçuk), Güiza





Tokatspor: Ergin, Taner, Gökalp (Dk. 61 Aşkın), Fatih, Abdullah (Dk. 70 Yasin), Arif, Şahin, Kerem, Ogün, Yaşar, Şamil (Dk. 77 Ersan)



Goller: Dk. 19 Arif, Dk. 26 Alex, Dk. 48 Mehmet Topuz, Dk. 51 Abdullah, Dk. 57 Güiza



Sarı kartlar: Dk. 74 Şahin (Tokatspor), Dk. 88 Bilica, Dk. 90 Vederson (Fenerbahçe)