Fenerbahçe zoru başardı!

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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u Bienvenu'nün attığı golle 1-0 mağlup etti.Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'nın karşılaşmanın 6. dakikasında kırmızı kart görmesinin ardından yeşil zeminde zaman zaman sert pozisyonlar yaşandı. Fenerbahçe'de Alex'in kırmızı kart görmesinin yanı sıra üç oyuncu daha sarı kartla cezalandırılırken, konuk takım Karabükspor'da da tam 5 isim maçı sarı kartla tamamladı.Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında aldığı beraberliklerin ardından galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe, Karabükspor'u mağlup ederek galibiyetle tanıştı ve ligdeki galibiyet sayısını da 6'ya yükseltti. Yenilmezlik sersini de 27 maç açıkaran sarı lacivertli ekibin 21 puanla liderliği devam etti.Karşılaşmanın ilk net fırsatını konuk takım Shelton ile 2. dakikada yakaladı. Ceza alanına topla giren Shelton, kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya geldi. Sert vuruşunda kaleci Volkan bu net gol pozisyonunu kornere çeldi.Karşılaşmanın 6. dakikasında Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Kaptan Alex'in rakibine dirsek attığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Aytekin Durmaz, Fenerbahçe kaptanını kırmızı kartla oyundan attı. Karara itiraz eden Fenerbahçeli oyuncular Durmaz'ın etrafını sararken, kalesini terkeden Volkan Demirel de sarı kart gören isim oldu.Alex'in kırmızı kart görmesinin ardından kaptanlık bandını Emre Belözoğlu taktı. Bu pozisyonun ardından Şükrü Saracoğlu Stadı'nda atmosfer de ısındı.Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren Fenerbahçe kalesine gitmeye çalışan Karabükspor, son paslarda başarı sağlayamayınca etkili olamadı.Fenerbahçe maçın 16. dakikasında Bienvenu'yle gole çok yaklaştı. Geldiği günden beri eleştiri oklarının hedefi olan Bienvenu, sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında altıpasta topa dokunamadı ve sarı lacivertli takım yüzde yüzlük bir pozisyondan faydalanamadı.Bu tehlikeli pozisyonun hemen ardından, Bienvenu takımını 1-0 öne geçirdi. Mehmet Topuz'un pasında defansın arkasına sarkan Bienvenu, kaleci Tomic'in üzerinden topu aşırttı ve skoru 1-0'a getirdi.38. dakikada sağ kanatta Mehmet Topuz'un ara pasıyla ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert şutunda, kaleci Tomic topu üstten kornere gönderdi.Karşılaşmanın 40. dakikasında Fenerbahçe Mehmet Topuz'la direğe takıldı. Cristian'ın pasında ceza alanında topu kontrol eden Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü. Karabük defansı, direkten dönen topu uzaklaştırdı.Mücadelinin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk takım oyuncu değişiklikleriyle başladı. Sarı kartı bulunan Ali Kuçik, yerini Ahmet Cebe'ye bırakırken Muhammet Özdin'in yerine Bilal Kısa oyuna girdi.Mücadelenin 51. dakikasında Caner'in pasında Bienvenu kaleciyle karşı karşıya kaldı ama karşılaşmanın hakemi Aytekin Durmaz, düdüğünü çaldı ve Caner'e faul yapıldığı gerekçesiyle Nikolic'e sarı kartını gösterdi.Gökhan Gönül'ün sarı kartının ardından, Emre Belözoğlu da Fenerbahçe adına sarı kart gören isim oldu.64. dakikada Karabükspor önemli bir fırsattan yararlanamadı. Shelton, ceza alanı içerisinde kaleci Volkan'la karşı karşıya geldi. Shelton, şutu Volkan'ın üzerine vurunca Karabük skorda eşitliği sağlayamadı.Karabükspor bu dakikalarda ataklarını sıklaştırsa da Shelton'ın pozisyonu dışında çok net bir gol pozisyonuna giremedi.Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, 72. dakikada iki oyuncu değişikliği yaptı. Sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu yerini Selçuk Şahin'e bırakırken, golün sahibi Bienvenu de Semih Şentürk'le değişti.Karabükspor ise son oyuncu değişikliği 81. dakikada kullandı. Hakan Söyler oyundan çıkarken, Sinan Kaloğlu oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın 89. dakikasında günün başarılı isimlerinden Caner Erkin, yerini Orhan Şam'a bıraktı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Fenerbahçe; karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Fenerbahçe: 1 - Kardemir Karabükspor: 0Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Aytekin Durmaz xx, Serkan Gençerler xx, Erdinç Sezertam xxFenerbahçe: Volkan Demirel xxx, Gökhan Gönül xx, Bekir İrtegün xx, Yobo xxx, Ziegler xx, Mehmet Topuz xxx, Cristian xxx, Emre Belözoğlu xx (Dk. 72 Selçuk Şahin xx), Caner Erkin xxx (Dk. 90 Orhan Şam ?), Alex ?, Bienvenu xx (Dk. 72 Semih Şentürk xx)Kardemir Karabükspor: Tomic xx, Erdem Özgenç xx, Muhammet Özdin x (Dk. 46 Bilal Kısa x), Nikolic xx, Seric xx, Ali Kuçik x (Dk. 46 Ahmet Cebe x), Ragued xx, Hakan Söyler xx (Dk. 81 Sinan Kaloğlu x), Cernat xx, Birol Hikmet x, Shelton xxGol: Dk. 17 Bienvenu (Fenerbahçe)Kırmızı kart: Dk. 6 Alex (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 6 Volkan Demirel, Dk. 52 Gökhan Gönül, Dk. 53 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Dk. 41 Ali Kuçik, Dk. 45 Erdem Özgenç, Dk. 51 Nikolic, Dk. 59 Ahmet Cebe, Dk. 64 Seric (Kardemir Karabükspor)