-FENERBAHÇE ZORLU VİRAJDA İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'in son iki haftasında elde ettiği galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe'yi, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından zorlu maçlar bekliyor. Sarı-lacivertliler, 8. haftada 18 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaştıktan sonra, 9. haftada 24 Ekim Pazar günü Kadıköy'de derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler 10. hafta maçında ise 29 Ekim Cuma günü deplasmanda lig lideri Bursaspor ile karşılaşacak. Bu sezon İstanbul dışında rakip sahalarda yaptığı iki maçı da kaybeden Fenerbahçe, 8. ve 9. haftadaki Konyaspor ve Bursaspor deplasmanlarında 3 puan arayacak. Kadıköy'deki ilk derbisinde ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puan yitiren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında ilk derbi galibiyetini elde etmeye çalışacak. -SAVUNMASI DEPLASMANDA AKSIYOR- Fenerbahçe'de, savunmanın rakip sahalardaki performansı kötü. Bu sezon Avrupa kupaları ve Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 11 resmi maçta kalesinde toplam 15 gol gören Fenerbahçe, bu gollerin 10'unu rakip sahalarda çıktığı mücadelelerde yedi. Rakip sahalarda, iç sahadaki savunma anlayışını ortaya koyamayan Fenerbahçe, lig maçlarında yediği 10 golün 7'sini, Avrupa kupası mücadelelerinde yediği 5 golün de 3'ünü rakiplerinin sahalarında kalesinde gördü.