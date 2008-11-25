Fenerbahçe zorlu virajda

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fenerbahçe, bugün saat 21.45'te Porto ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Portekiz ekibi, Fenerbahçe'yi İstanbul'da mağlup etmesi halinde büyük bir avantaj yakalarken, sarı-lacivertliler sahadan beraberlikle ayrılsa dahi Şampiyonlar Ligi defterini kapatacak
Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında, bugün Portekiz'in Porto takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alberto Undiano Mallenco yönetecek.
Grupta 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada yer alan sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği Porto'yu, seyircisi önünde yenmeyi hedefliyor.
İstanbul'da oynadığı maçlarda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan ve Arsenal'e 5-2 yenilen Fenerbahçe, sahasındaki son grup maçında Portekiz ekibini mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı-lacivertliler, grup maçlarını 10 Aralık Çarşamba günü Ukrayna'da yapacağı Dinamo Kiev maçıyla tamamlayacak.İŞTE MUHTEMEL 11'LER
LUGANO VE SELÇUK CEZALI
Fenerbahçe'de cezalı olan Lugano ve Selçuk, bugünkü maçta forma giyemeyecek.
Lugano ve Selçuk, sarı-lacivertlilerin grupta yaptığı son maçta, deplasmanda Arsenal karşısında sarı kart görerek, 3'er sarı karta ulaşıp cezalı duruma düşmüştü. SEMİH'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Sarı-lacivertlilerde Semih Şentürk'ün sakatlığı bulunurken, son antrenmana katılan Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos'un bugünkü maçta oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, savunmada Lugano'nun yerine Yasin ve Önder'den birini tercih edeceği öğrenildi.
|Grup
|Maçlar
|
|
|E
|Villarreal
|21:45
|Man. United
|E
|AaB
|21:45
|Celtic
|F
|Bayern
|21:45
|Steaua Bükreş
|F
|Fiorentina
|21:45
|Lyon
|G
|Fenerbahçe
|21:45
|Porto
|G
|Arsenal
|21:45
|FC Dinamo Kiev
|H
|Zenit
|19:30
|Juventus
|H
|BATE
|21:45
|Real Madrid
| Grup
|Çarşamba
|
|
|A
|Bordeaux
|21:45
|Chelsea
|A
|CFR Cluj
|21:45
|Roma
|B
|Inter
|21:45
|Panathinaikos
|B
|Anorthosis
|21:45
|Werder Bremen
|C
|FC Shakhtar Donetsk
|21:45
|Basel
|C
|Sporting Lisbon
|21:45
|Barcelona
|D
|Atletico Madrid
|21:45
|PSV
|D
|Liverpool
|21:45
|Marsilya