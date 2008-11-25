Fenerbahçe zorlu virajda

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Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında, bugün Portekiz'in Porto takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alberto Undiano Mallenco yönetecek.Grupta 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada yer alan sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği Porto'yu, seyircisi önünde yenmeyi hedefliyor.İstanbul'da oynadığı maçlarda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan ve Arsenal'e 5-2 yenilen Fenerbahçe, sahasındaki son grup maçında Portekiz ekibini mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı-lacivertliler, grup maçlarını 10 Aralık Çarşamba günü Ukrayna'da yapacağı Dinamo Kiev maçıyla tamamlayacak.Fenerbahçe'de cezalı olan Lugano ve Selçuk, bugünkü maçta forma giyemeyecek.Lugano ve Selçuk, sarı-lacivertlilerin grupta yaptığı son maçta, deplasmanda Arsenal karşısında sarı kart görerek, 3'er sarı karta ulaşıp cezalı duruma düşmüştü.Sarı-lacivertlilerde Semih Şentürk'ün sakatlığı bulunurken, son antrenmana katılan Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos'un bugünkü maçta oynaması bekleniyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, savunmada Lugano'nun yerine Yasin ve Önder'den birini tercih edeceği öğrenildi.