Fenerbahçe zorlu virajda



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki dördüncü maçında grup lideri Arsenal ile bugün İngiltere'de karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'nundan Roberto Rosetti yönetecek.





Turkcell Süper Lig'de zorlu günler geçiren Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4. hafta maçında bugün Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak.



Grupta 3 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta 5-2 yenildiği grup lideri Arsenal karşısına, Eskişehir maçında sakatlanan kaptanı Alex'ten yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde Alex'in dışında, sakatlıklarının ardından henüz hazır olmayan Emre ve Önder de bugünkü maçta forma giymeyecek.



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Grupta 3 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçta 5-2 yenildiği grup lideri Arsenal karşısına, Eskişehir maçında sakatlanan kaptanı Alex'ten yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Alex'in dışında, sakatlıklarının ardından henüz hazır olmayan Emre ve Önder de maçta forma giymeyecek.



İngiliz temsilcisi Arsenal'de ise hafta sonu Stoke karşısında oynanan maçta sakatlanan golcü Adebayor ve Theo Walcott'un bu maçta görev alamayacağı bildirildi. Öte yandan kaptan William Gallas ve savunmanın etkili isimlerinden Eboue de temsilcimize karşı forma giyemeyecek.



Ayrıca, Fenerbahçe'de grup maçlarında ikişer sarı kart gören Lugano ve Selçuk, Arsenal maçındaa birer sarı kart daha görürse 25 Kasım Salı İstanbul'da Porto ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.









MUHTEMEL 11'LER







STAT: Emirates Stadium

SAAT: 21:45

HAKEM: Roberto Rosetti

YAYIN: Star TV & Sporx.com Canlı Anlatım Servisi





FENERBAHÇE 150. SINAVA ÇIKIYOR



Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 150. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 149 maçta, 50 galibiyet, 24 beraberlik ve 75 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 184 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 252 gole engel olamadı.



Bu sezon 6. kez yer aldığı ''Devler Ligi''ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti. 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ''Devler Ligi''nde mücadele eden Fenerbahçe, çıktığı 37 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Rakiplerinin filelerine 41 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 67 gol gördü.



Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı.









İNGİLİZLER'E KARŞI TUTUK



Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda Arsenal ile 2. kez karşılaşacak Fenerbahçe, bugüne dek Avrupa kupalarında İngiliz ekiplerle yaptığı 14 maçın 4'ünü kazanabildi. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz ekiplerle toplam 7 kez eşleşti. Arsenal ile grupta yaptığı ilk maçı İstanbul'da 5-2 kaybeden Fenerbahçe, bugüne dek İngiliz ekiplerle yaptığı 14 maçın 8'inde mağlup olup, 2 beraberlik aldı. Geçen sezon ünlü İngiliz ekibi Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-1 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek elendi.



Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki tek galibiyetini 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi 1. tur (C) Grubu'nda Manchester United'a karşı 1-0 ile elde etti.







ARAGONES'İN AVRUPA KARNESİ



Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon yeni teknik direktörü Luis Aragones yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. ön eleme turlarında, kendisine göre daha zayıf rakiplerle, MTK Budapeşte ve FK Partizan ile yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, bir maçta eşitliği bozamadı. 1. turdaki (G) Grubu'ndaki ilk önemli maçında ise Portekiz'in Porto takımına deplasmanda 3-1 yenilmekten kurtulamayan Aragonesli Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip grubun en zorlu ekibi Arsenal karşısında Kadıköy'deki 3. maçında da 5-2'lik mağlubiyetten kurtulamadı. Fenerbahçe, 7 maçta rakip filelere attığı 14 gole karşılık kalesinde 11 gol gördü.





VE MAÇIN HAKEMİ ROBERTO ROSETTİ...



F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde İngiltere'de Arsenal deplasmanında yapacağı mücadelenin hakemi İtalyan hakem Roberto Rosetti 1.90 boyundaki tecrübeli hakem sert görüntüsü, kartlarını çok kullanması ve olay maçları ile hatırlanıyor. Bu olaylardan en yakını EURO 2008'de Milli Takımımız ile Hırvatistan arasındaki maçta olmuştu. 1-1 biten Hırvatistan maçını yöneten, penaltı atışlarıyla elenen Hırvat futbolcuları sarılarak teselli eden Roberto Rosetti'nin bu hareketleri turnuva sırasında gündeme bomba gibi düşmüştü.



Torino doğumlu hakem EURO 2008'de 1-0 İspanya üstünlüğü ile biten Almanya - İspanya finalini de yönetirken, Devler Ligi'nde geçtiğimiz sezon yarı finalde 3-2 Chelsea'nin üstünlüğü ile biten Chelsea - Liverpool maçında da düdük çalmıştı.



Bu gecenin maç programı

Maçlar Saat E AaB 21:45 Villarreal E Celtic 21:45 Man. United F Fiorentina 21:45 Bayern F Lyon 21:45 Steaua Bükreş G Arsenal 21:45 Fenerbahçe G Dynamo Kiev 21:45 Porto H BATE 21:45 Zenit H Real Madrid 21:45 Juventus

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