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Spor

Fenerbahçe zorlanmadı: 80-60

Sarı-lacivertlilerin Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 20 sayı farklı yendiği karşılaşmada Sloukas 15, Melih Mahmutoğlu ise 14 sayıyla oynadı

20 Kasım 2016 18:39

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 80-60 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ev sahibi ekip, hızlı hücumlarla sayılar üretip 4. dakikayı 11-6 önde geçti. Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın üçlükleriyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, 9-0'lık seriyle 8. dakikada skoru 15-11'e getirdi.

Periyodun son bölümünü daha iyi oynayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Caloiro'nun son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle ilk çeyreği 19-18 önde tamamladı.

İki takımın da etkili savunma yaptığı ikinci çeyrekte ev sahibi ekip, dış atışlardan da sayı üretmekte zorlandı. Pota altını değerlendirmeye çalışan Fenerbahçe, 15. dakikada Vesely'nin basketiyle skoru 24-24'e getirdi.

Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede Fenerbahçe, periyodun son dakikasına geride girmesine rağmen soyunma odasına 30-29 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe, 24. dakikayı 38-33 önde geçti. Sert savunmasıyla ev sahibi ekibin sayı üretmesine izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın sayılarıyla arayı açarken, 27. dakikada farkı çift hanelere (33-44) çıkardı. Demir İnşaat Büyükçekmece'nin 6 sayı bulabildiği periyotta 23 sayı üreten Fenerbahçe, son çeyreğe 53-35 önde girdi.

Final periyodunda rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, pota altından Vesely, üç sayı çizgisinin gerisinden de Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'la sayılar buldu ve karşılaşmadan 80-60 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 6. galibiyetini aldı. Demir İnşaat Büyükçekmece ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Halit Can Cihan

Demir İnşaat Büyükçekmece: Eldridge 2, Ceyhun Altay 4, Caloiaro 10, Stipanovic 10, Hayes 9, Mutlu Akpınar 5, Hannah 13, Tayfun Erülkü 2, Seawright 5

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 14, Kalinic 10, Vesely 14, Sloukas 15, Antic 5, Barış Hersek 2, Udoh 8, Ali Muhammed 2, Datome 10, Berk Uğurlu

1. periyot: 19-18
Devre: 29-30
3. periyot: 35-53
5 faulle çıkan: 39.06 Stipanovic

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FenerbahçeDemir İnşaat BüyükçekmeceSloukasMelih Mahmutoğlu

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