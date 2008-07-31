T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe zorlanmadı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında konuk ettiği MTK'yı 2-0'lık skorla geçerek tur için avantaj elde etti...

31 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  Rakibi karşısında fazla tempo yapmadan pozisyonlar üreten Fenerbahçe, 15. dakikada Roberto Carlos'un ayağından ilk golünü buldu. Bu dakikada sol tarafta topla buluşan Uğur Boral, topu ceza sahasının dışındaki Roberto Carlos'un önüne bıraktı. Carlos'un gelişine yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top ağlara gitti. İlerleyen bölümde kontrollü bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, rakip kalede Semih ve Güiza ikinci golü aradı ancak farkı artırmayı başaramadı.

 

Rakibini hafife aldığı son bölümde top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, MTK Budapeşte'yi sıkça yarı alanında görmeye başlayınca oyundaki kontrolünü artırarak üstünlük kurmaya çalıştı. Son  dakikalarda kontrolü elinde tutan Fenerbahçe ilk yarıyı da 1-0 üstün tamamladı.


İkinci yarının ilk dakikalarından itibaren oyunu rakip sahaya yıkan Fenerbahçe, Selçuk ve Kazım Kazım ile iki önemli gol pozisyonu yakaladı ancak bu fırsatları iyi değerlendiremedi. Rakip kaledeki baskısını artıran sarı-lacivertliler, 59. dakikada Selçuk'un attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Selçuk, uzaktan sert vurdu. İlk golde olduğu gibi savunmaya çarpan top ikinci kez MTK ağlarına gitti.

Skorun verdiği rahatlıkla hücumda daha etkili olmaya başlayan Fenerbahçe, Güiza'nın 65. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla rakip fileleri üçüncü kez havalandırmaya çok yaklaştı; fakat top direğin yanından auta çıktı. Alex'in 74. dakikada kullandığı serbest vuruşu pas vererek kullanmayı tercih etmesiyle birlikte ceza sahası içinde topla buluşan Kazım Kazım'ın sert vuruşu, üst direkten geri geldi. Kalan bölümde iki takım da skor üretmeyi başaramadı ve maç da 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe'nin Newcastle United'dan transfer Emre Belözoğlu da karşılaşmanın son bölümlerinde forma giyerken, bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden attığı bir şutta top direkten geri geldi.

 

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 6 Ağustos Çarşamba günü Macaristan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme oynamaya hak kazanan takımı belirleyecek mücadele NTV Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE: 2 - MTK BUDAPEŞTE: 0

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Serge Guxienny xxx, Walter Vromans xxx, Mark Simons xxx  (Belçika)

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan xx, Lugano xx, Edu xxx, Roberto Carlos xx, Kazım xxx (Dk. 84 Burak x), Selçuk xx, Alex xx, Uğur xx (Dk. 67 Gürhan xx), Semih xx (Dk. 76 Emre xx), Güiza xx

MTK Budapeşte: Vegh x, Horvath x, Lambuliç xx, Balogm xx, Pollak x, Nagy  x, Zsidai xx, Pinter x, Patkai x (Dk. 46 Szabo x), Bori xx (Dk. 85  Hrepka x), Urban x (Dk. 57 Pal x)

Goller: Dk. 15 Roberto Carlos, Dk. 59 Selçuk (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Bori, Dk. 62 Pollak, Dk. 87 Balogm (MTK Budapeşte),  Dk. 55 Selçuk (Fenerbahçe)                 


MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada, Uğur'un soldan ortasında ceza alanı içinde Kazım'dan önce Pollak kafayla topu uzaklaştırdı.

 

8. dakikada, Güiza'nın bu kez soldan içeriye ortasında yine Kazım'ın  müdahale edemediği topu Pollak kafa ile uzaklaştırdı.

 

15. dakikada, Uğur Boral'ın önüne çıkardığı topa kaleye oldukça uzak  noktada yerden sert vuran Roberto Carlos, rakip savunmaya da hafif temas  eden topu kalecinin solundan filelere göndererek takımın 1-0 öne geçirdi.

 

30. dakikada, Semih'in ceza alanı içinde sol çaprazdan sert şutunda,  kaleci Vegh'in son anda çeldiği topa savunmada Pollak sahip olarak  tehlikeyi önledi.

 

33. dakikada, Semih'in sağdan ceza alanının yan çizgisi üzerinden  ortasında, Güiza'nın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

 

37. dakikada, Bori'nin sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı  içinde kafaya yükselen Balogm iyi vuramayınca top yandan auta çıktı.

 

Karşılaşmada başka gol olmayınca ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık  üstünlüğüyle tamamlandı.


Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin üstün oyunu ve gol  arayışlarıyla geçti. 59. dakikada Selçuk ile maçta 2. golü bulan  sarı-lacivertliler, farkı arttırmak için rakip kaleye yüklendiyse de  aradığı gole ulaşamadı.

 

Konuk ekip MTK Budapeşte'nin ise bu yarıda az sayıdaki etkisiz atağı gol  bulmasına yetmedi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 6 Ağustos'taki  rövanş için önemli bir avantaj sağladı.

 

50. dakikada, Selçuk'un ceza alanının dışından yerden şutunda, kaleci  Vegh topu kontrol etti.

 

53. dakikada, Roberto Carlos'un pasıyla topla buluşan Kazım, kaleye  oldukça uzak mesafeden sert vururken, meşin yuvarlak az farkla direğin  yanından auta çıktı.

 

54. dakikada, Gökhan'ın yakın mesafeden ceza alanındaki Semih'e  ortasında, bu futbolcunun kafayla kötü vuruşunda top yandan auta çıktı.

 

59. dakikada, Gökhan'ın çıkardığı topa ceza alanı dışında kaleyi  karşıdan gören noktadan Selçuk'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak rakip  savunmada Lambuliç'in ayağına da çarparak filelere gitti: 2-0


61. dakikada, soldan hareketlenen Güiza'nın ceza alanı dışından şutunda  kaleci Vegh topu iki hamlede kontrol etti.

 

63. dakikada, soldan Alex'in kullandığı korner atışında, MTK  Budapeşte ceza alanı önünde oluşan pozisyonda son olarak Lugano'nun  vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

 

66. dakikada, Semih'in soldan ortaladığı topa ceza alanı içinde arka  direkte kafa ile vuran Güiza meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

 

74. dakikada, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Alex'in pasıyla ceza  alanının içinden Kazım'ın sert vuruşunda, üst direkten oyun alanına  dönen topu savunma uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

 

90. dakikada, sağdan sürüklediği topu Burak ceza alanına ortaladı.  Burak'ın güzel ortasına Alex arka direkte aynı güzellikte vuramayınca  Fenerbahçe müsait bir pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşma, 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğünde sona erdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24