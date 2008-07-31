Fenerbahçe zorlanmadı

Tempo24 - Rakibi karşısında fazla tempo yapmadan pozisyonlar üreten Fenerbahçe, 15. dakikada Roberto Carlos'un ayağından ilk golünü buldu. Bu dakikada sol tarafta topla buluşan Uğur Boral, topu ceza sahasının dışındaki Roberto Carlos'un önüne bıraktı. Carlos'un gelişine yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top ağlara gitti. İlerleyen bölümde kontrollü bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, rakip kalede Semih ve Güiza ikinci golü aradı ancak farkı artırmayı başaramadı.

Rakibini hafife aldığı son bölümde top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, MTK Budapeşte'yi sıkça yarı alanında görmeye başlayınca oyundaki kontrolünü artırarak üstünlük kurmaya çalıştı. Son dakikalarda kontrolü elinde tutan Fenerbahçe ilk yarıyı da 1-0 üstün tamamladı.



İkinci yarının ilk dakikalarından itibaren oyunu rakip sahaya yıkan Fenerbahçe, Selçuk ve Kazım Kazım ile iki önemli gol pozisyonu yakaladı ancak bu fırsatları iyi değerlendiremedi. Rakip kaledeki baskısını artıran sarı-lacivertliler, 59. dakikada Selçuk'un attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Selçuk, uzaktan sert vurdu. İlk golde olduğu gibi savunmaya çarpan top ikinci kez MTK ağlarına gitti.



Skorun verdiği rahatlıkla hücumda daha etkili olmaya başlayan Fenerbahçe, Güiza'nın 65. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla rakip fileleri üçüncü kez havalandırmaya çok yaklaştı; fakat top direğin yanından auta çıktı. Alex'in 74. dakikada kullandığı serbest vuruşu pas vererek kullanmayı tercih etmesiyle birlikte ceza sahası içinde topla buluşan Kazım Kazım'ın sert vuruşu, üst direkten geri geldi. Kalan bölümde iki takım da skor üretmeyi başaramadı ve maç da 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



Fenerbahçe'nin Newcastle United'dan transfer Emre Belözoğlu da karşılaşmanın son bölümlerinde forma giyerken, bu futbolcunun yaklaşık 25 metreden attığı bir şutta top direkten geri geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 6 Ağustos Çarşamba günü Macaristan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme oynamaya hak kazanan takımı belirleyecek mücadele NTV Spor'dan naklen ekranlara gelecek.



FENERBAHÇE: 2 - MTK BUDAPEŞTE: 0

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Serge Guxienny xxx, Walter Vromans xxx, Mark Simons xxx (Belçika)

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan xx, Lugano xx, Edu xxx, Roberto Carlos xx, Kazım xxx (Dk. 84 Burak x), Selçuk xx, Alex xx, Uğur xx (Dk. 67 Gürhan xx), Semih xx (Dk. 76 Emre xx), Güiza xx

MTK Budapeşte: Vegh x, Horvath x, Lambuliç xx, Balogm xx, Pollak x, Nagy x, Zsidai xx, Pinter x, Patkai x (Dk. 46 Szabo x), Bori xx (Dk. 85 Hrepka x), Urban x (Dk. 57 Pal x)

Goller: Dk. 15 Roberto Carlos, Dk. 59 Selçuk (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Bori, Dk. 62 Pollak, Dk. 87 Balogm (MTK Budapeşte), Dk. 55 Selçuk (Fenerbahçe)



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada, Uğur'un soldan ortasında ceza alanı içinde Kazım'dan önce Pollak kafayla topu uzaklaştırdı.

8. dakikada, Güiza'nın bu kez soldan içeriye ortasında yine Kazım'ın müdahale edemediği topu Pollak kafa ile uzaklaştırdı.

15. dakikada, Uğur Boral'ın önüne çıkardığı topa kaleye oldukça uzak noktada yerden sert vuran Roberto Carlos, rakip savunmaya da hafif temas eden topu kalecinin solundan filelere göndererek takımın 1-0 öne geçirdi.

30. dakikada, Semih'in ceza alanı içinde sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Vegh'in son anda çeldiği topa savunmada Pollak sahip olarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada, Semih'in sağdan ceza alanının yan çizgisi üzerinden ortasında, Güiza'nın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

37. dakikada, Bori'nin sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde kafaya yükselen Balogm iyi vuramayınca top yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.





Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin üstün oyunu ve gol arayışlarıyla geçti. 59. dakikada Selçuk ile maçta 2. golü bulan sarı-lacivertliler, farkı arttırmak için rakip kaleye yüklendiyse de aradığı gole ulaşamadı.

Konuk ekip MTK Budapeşte'nin ise bu yarıda az sayıdaki etkisiz atağı gol bulmasına yetmedi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 6 Ağustos'taki rövanş için önemli bir avantaj sağladı.

50. dakikada, Selçuk'un ceza alanının dışından yerden şutunda, kaleci Vegh topu kontrol etti.

53. dakikada, Roberto Carlos'un pasıyla topla buluşan Kazım, kaleye oldukça uzak mesafeden sert vururken, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada, Gökhan'ın yakın mesafeden ceza alanındaki Semih'e ortasında, bu futbolcunun kafayla kötü vuruşunda top yandan auta çıktı.

59. dakikada, Gökhan'ın çıkardığı topa ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan Selçuk'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak rakip savunmada Lambuliç'in ayağına da çarparak filelere gitti: 2-0





61. dakikada, soldan hareketlenen Güiza'nın ceza alanı dışından şutunda kaleci Vegh topu iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada, soldan Alex'in kullandığı korner atışında, MTK Budapeşte ceza alanı önünde oluşan pozisyonda son olarak Lugano'nun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada, Semih'in soldan ortaladığı topa ceza alanı içinde arka direkte kafa ile vuran Güiza meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

74. dakikada, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Alex'in pasıyla ceza alanının içinden Kazım'ın sert vuruşunda, üst direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

90. dakikada, sağdan sürüklediği topu Burak ceza alanına ortaladı. Burak'ın güzel ortasına Alex arka direkte aynı güzellikte vuramayınca Fenerbahçe müsait bir pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşma, 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğünde sona erdi.