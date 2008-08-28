Fenerbahçe zora düştü

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grupların kuraları, Monaco'da çekildi ve gruplardaki eşleşmeler belli oldu. Grimaldi Forum Salonu'nda yapılan kura çekimine göre, ligde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, (G) Grubu'nda Arsenal (İngiltere), FC Porto (Portekiz) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) takımlarıyla eşleşti.

Ligde ilk tur grup maçları, çift devreli lig usulüne göre 16 Eylül-10 Aralık tarihleri arasında yapılacak ve ilk 2 sırayı alacak takımlar 2. tura yükselecek. Gruplarda 3. olacak 8 takım ise UEFA Kupası'nın 3. turuna katılmaya hak kazanacak.

Ligde bu sezon gruplardaki eşleşmeler şöyle belirlendi:

(A) Grubu: FC Chelsea (İngiltere), AS Roma (İtalya), Girondins de Bordeaux (Fransa), CFR Cluj (Romanya)

(B) Grubu: FC Internazionale Milan (İtalya), SV Werder Bremen (Almanya), Panathinaikos (Yunanistan),Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum kesimi)

(C) Grubu: FC Barcelona (İspanya), Sporting Lizbon (Portekiz), FC Basel (İsviçre), Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

(D) Grubu: FC Liverpool (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Olympique Marsilya (Fransa), Atletico Madrid (İspanya)

(E) Grubu: Manchester United (İngiltere), Villarreal CF (İspanya), Celtic Glasgow (İskoçya), Aalborg (Danimarka)

(F) Grubu: Olympique Lyon (Fransa), FC Bayern Münih (Almanya), Steaua Bükreş (Romanya), AC Fiorentina (İtalya)

(G) Grubu: Arsenal (İngiltere), FC Porto (Portekiz), Fenerbahçe (Türkiye), Dinamo Kiev (Ukrayna)

(H) Grubu: Real Madrid (İspanya), FC Juventus Torino (İtalya), Zenit Saint Petersburg (Rusya), BATE Borisov (Belarus)



FENERBAHÇE'NİN MAÇ PROGRAMI





17 Eylül / Porto - Fenerbahçe

30 Eylül / Fenerbahçe - Dinamo Kiev

21 Ekim / Fenerbahçe - Arsenal

5 Kasım / Arsenal - Fenerbahçe

25 Kasım / Fenerbahçe - Porto

10 Aralık / Dinamo Kiev - Fenerbahçe