Fenerbahçe zirveyi sevdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu maçında evinde ağırladığı AEL Limassol'u 2-0 mağlup etti. Bu zaferle sarı-lacivertliler gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu maçında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği AEL Limassol ile karşı karşıya geldi.
Şükrü Saracoğlu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller 11. dakikada Dirk Kuyt ve 41. dakikada Moussa Sow'dan geldi.
Sarı-lacivertliler bu skorla 4'üncü maçında 10 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.
Selçuk Şahin'e sevgi gösterileri
Kısa bir süre öncesine kadar performansı nedeniyle eleştirilen ve tribünlerin hedefi olan Selçuk Şahin, karşılaşma öncesi tribünlerden sevgi gösterileri gördü.
Maçta yedekler arasında bulunan Selçuk, taraftarların çağrısı üzerine tribünlerin önüne giderek, seyirciyi selamladı.
Maç öncesi, tribünlerde KKTC bayrakları açıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribünlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bayraklarını açtı.
Bir taraftar, Fenerbahçe bayrağının diğer tarafına eklediği bayrağı Türk Telekom kale arkası alt bölümde, diğer bir taraftar da KKTC Bayrağı'nı kale arkası üst tribünde zaman zaman dalgalandırdı.
Seremoni sırasında da kale arkası üst tribünde ve maraton üst tribünde KKTC bayrakları açıldı.
Sarı-lacivertli ekibin, Kıbrıs Rum Kesimi'nde rakibiyle yaptığı ilk maça giden taraftarlar, uyarılar üzerine tribünlere KKTC bayrakları götürmemişti.