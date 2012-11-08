Fenerbahçe zirveyi sevdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu maçında evinde ağırladığı AEL Limassol'u 2-0 mağlup etti. Bu zaferle sarı-lacivertliler gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu maçında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği AEL Limassol ile karşı karşıya geldi.

Şükrü Saracoğlu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller 11. dakikada Dirk Kuyt ve 41. dakikada Moussa Sow'dan geldi.

Sarı-lacivertliler bu skorla 4'üncü maçında 10 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

Selçuk Şahin'e sevgi gösterileri

Kısa bir süre öncesine kadar performansı nedeniyle eleştirilen ve tribünlerin hedefi olan Selçuk Şahin, karşılaşma öncesi tribünlerden sevgi gösterileri gördü.

Maçta yedekler arasında bulunan Selçuk, taraftarların çağrısı üzerine tribünlerin önüne giderek, seyirciyi selamladı.