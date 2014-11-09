Fenerbahçe zirveyi bırakmadı: 2-1

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u ağırladı.

6. dakikada Kadlec'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 26. dakikada Dirkt Kuyt'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İlk yarının bitimine 4 dakika kala Kadlec bu kez rakip kaleye gol attı ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna sonradan giren Webo'nun golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlayan Fenerbahçe, bu sonuçla Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdürdü.

İki takımın kadroları

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bekir, Kadlec, Hasan Ali, Mehmet Topal, Diego Ribas, Meireles, Kuyt, Alper, Emenike

Çaykur Rizespor: Serkan, Orhan, Koray, Viera, Eren, Oboabona, Kıvanç, Engin, Deniz, Kweuke, Holosko

Karşılaşmanın önemli dakikaları

6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Engin Bekdemir'in yerden yaptığı ortaya sarı-lacivertli savunmada Kadlec, kale sahasının içinde ters bir dokunuş yaparak, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

11. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

12. dakikada Alper Potuk'un pasında ceza yayının üzerinde topla buluşan Emenike'nin şutunda, savunmadan seken meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda çeldi.

14. dakikada Kuyt'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta kaleci Serkan, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

17. dakikada Diego'nun savunma arkasına attığı topa Kuyt hareketlendi. Kuyt, topu iyi kontrol edemeyince araya giren Viera, mutlak bir gol pozisyonu engelledi.

25. dakikada Eren Albayrak'ın ceza sahası içinde Mehmet Topal'a yaptığı müdahalede hakem İlker Meral, penaltı kararı verdi.

26. dakikada Kuyt'ın kullandığı penaltı atışında, kaleci Serkan soluna uzanarak topu kornere çeldi.

36. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına etkili ortasında Emenike, topa dokunamadı.

41. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Meireles'in soldan kullandığı korner atışında, ön direkte Kuyt, topu kafasıyla arka direğe aşırttı. Çaykur Rizespor savunmasının müdahale edemediği topa kale sahasının içinde kafayla dokunan Kadlec, meşin yuvarlağı bu sefer rakip filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

51. dakikada Diego'nun yaklaşık 25 metrede yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı kucağına gelen topu kontrol etti.

54. dakikada rakip ceza sahasının önünde etkili paslar yapan sarı-lacivetlilerde, Gökhan'ın pasında kale sahasının önünde topla buluşan Kuyt'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada Diego'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Emenike'nin şutunda top, yandan auta çıktı.

64. dakikada sol kanattan Diego'nun kullandığı serbest atışta ceza sahasına gelen ortaya, Bekir'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

67. dakikada şık bir çalımla ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, topu müsait durumdaki Webo'ya bıraktı. Webo, ceza sahası içinde topa sol ayağıyla yavaş bir vuruş yapınca meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

71. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan kullandığı kornerde, Webo'nun iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Serkan uzanarak topa sahip oldu.

75. dakikada Emenike'nin soldan ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, kaleci Serkan sağına yatarak son anda topu uzaklaştırdı.

79. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktasının üzerinde Webo'da kaldı. Kamerunlu futbolcunun yerde seken şutunda kaleci Serkan topu tokatladı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

80. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sow'un ceza sahasında soldan çizgiye inerek çıkardığı topa iki Çaykur Rizesporlu oyuncunun arasında dokunan Webo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.