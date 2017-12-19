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Spor

Fenerbahçe zirveye göz kırptı

32 puana ulaşan sarı-lacivertliler Galatasaray'ın averajla önüne geçerek 2. sıraya yükseldi

19 Aralık 2017 00:43

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Karabükspor'u ağırlayan Fenerbahçe, konuk ekibi 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ı averajla geçerek 2. sıraya yerleşti.

Fenerbahçe'nin golleri 56. dakikada Mehmet Topal ve 76. dakikada Valbuena'dan geldi.

İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ikinci yarıya Şener-Valbuena değişikliği ile başlayarak hücuma yönelik bir hamle yaptı.

56. dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara kafayla gönderen isim Mehmet Topal oldu.

İkinci yarıda daha etkili ve istekli oynayan Fenerbahçe 76. dakikada Valbuena'nın şık şutuyla farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma bu skorla sona ererken sarı-lacivertliler lider Başakşehir ile puan farkını bire düşürdü. 

 

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