Fenerbahçe zirveye göz kırptı

Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor'u deplasmanda Giulaino'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Düşük tempoda geçen maçın tek golü 65. dakikada Soldado ile kazanılan penaltıyı gole çeviren Giulaino'dan geldi. Brezilyalı orta saha bu golle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

38. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası devam edemeyen Janssen'in yerine 40. dakikada Soldado oyuna dahil oldu.

Golden sonra Aatif'in yerine 66. dakikada Valbuena'nın oyuna dahil olmasıyla ilk bir saati temkinli geçiren Fenerbahçe ataklarını sıklaştırsa da ikinci golü bulamadı.

Bu galibiyet ile puanını 29'a çıkartan sarı-lacivertliler maç fazlası ile 2. sıraya yerleşerek hala zirve yarışında olduğunu gösterdi.

Maçın özeti

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'1Fenerbahçe'nin vuruşuyla mücadele başladı

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'3 Bursaspor takımından Bogdan Stancu mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Souza adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

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'5 Giuliano sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor

Savunma uzaklaştırdı

İkinci kez kullanıldı korner Dirar içeriye gönderdi savunma uzaklaştırdı

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'6 Kembo-Ekoko uzak mesafeden golü bulmaya çalışıyor, ancak kaleci topa yetişiyor ve kurtarıyor!

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'7 Mehmet Topal hücum sırasında topu elle kontrol etti

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'9 Fenerbahçe takımından Nabil Dirar topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı

Nabil Dirar orta yapıyor.

Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'10 Roman Neustaedter orta yapıyor.

Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'13 Fenerbahçe atağında Vincent Janssen ofsayta düşüyor

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'15-16 Bursaspor takımından Emmanuel Agyemang-Badu, Aatif Chahechouhe ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Vincent Janssen serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Ekong topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Souza şansını denedi ve şut çekti top Harun’da kaldı.

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'17 Ertuğrul Ersoy, Aatif Chahechouhe ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Ertuğrul Ersoy için sarı kart çıktı.

Giuliano serbest vuruşu kullanıyor, ancak top barajdan geri geliyor

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'18-19 Ceza sahası ön bölgesinde Janssen'in dönerek yaptığı vuruş auta çıkıyor.

Aatif Chahechouhe orta yapıyor.

Ekong topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'20 Pablo Martin Batalla ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

Mehmet Topal mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Jires Kembo-Ekoko adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

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'22-23-24 Mehmet Topal ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

Bursaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

Nabil Dirar tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

Köşe atışını Giuliano sol taraftan kullanıyor.

Harun’a yapılan müdahele faul

Serbest vuruş kullanılmadan Skertel topa vurdu ve sarı kart gördü

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'25 Bursa'nın hızlı atağını taktik faulle durdumak isteyen Aatif, Badu'ya faul yaptı ve sarı kart gördü.

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'27 Stancu tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Badu ofsayta düşüyor.

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'29-30 Şener Özbayraklı orta yapıyor.

Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

Şener Özbayraklı, Jires Kembo-Ekoko adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor

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'31 Mehmet Topal, Pablo Martin Batalla adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

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'32 Fenerbahçe atapında Janssen ofsayta düşüyor

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'33 Aziz Behich orta yapıyor

Volkan Demirel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'34 Barış Yardımcı, İsmail Köybaşı ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'37 Fenerbahçe atağında Aatif Chahechouhe ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

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'38 Janssen sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

Janssen yerine oyuna Roberto Soldado girecek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------'40 Soldado oyuna dahil oluyor

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'42 Barış Yardımcı serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Soldado ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

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'43 Roberto Soldado, Ertuğrul Ersoy ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Serbest vuruş kullanıldı, Fenerbahçe savunması uzaklaştırılıyor

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'44 Cristobal Jorquera, Souza ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

+2 kayıp zaman işaret edildi

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'45-45+1-45+2 Kullanılan serbest vuruş rakipte kaldı Kenbo ilerlerken Souza tarafında faulle durduruldu

Serbest vuruş savunma taradından uzaklaştırıldı

İlk yarı sona erdi 0-0

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İkinci yarı

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Devre arasında taraftarlar Volkan Demirel'e yabancı maddeler attı

'45 İkinci yarı başladı.

Jorquera oyundan çıkıyor ve yerine Ricardo Faty oyuna dahil oluyor.

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'48 Souza, Pablo Martin Batalla ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'51 Dirar'ın pası savunmada kaldı

Aziz'in ortası dışarı gitti

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'54 Ertuğrul Ersoy mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Roberto Soldado adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

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'56 Soldado yerde kaldı tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanılacak

Soldado kullandı barajdan dönen topu Soldado tamamladı Harun iki hamlede topu kontrol etti

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'59 Mehmet Topal uzun oynuyor.

Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'60 Mehmet Topal, Aziz Behich'e faul yaptı ve sarı kart gördü

Harun serbest vuruşu kullandı

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'63 Şener yerde kaldı Fenerbahçe serbest vuruşu kullanacak

Giulaino kullandı, Harun kornere çeliyor.

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'64-65 Orta kulllanıldı savunma uzaklaştırıyor, yaşanan karambolde Soldado yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi

Giulaino topun başına geçti ve takımını öne geçirdi 1-0

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'66-67 Aatif Chahechouhe oyundan çıkıyor ve yerine Mathieu Valbuena oyuna dahil oluyor.

Badu oyundan çıkıyor ve yerine Dzon Delarge oyuna dahil oluyor.

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'68-69 Barış Yardımcı orta yapıyor.

Aziz Behich, Roman Neustaedter adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor

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'70 Delarge orta yapıyor.

Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Ekoko ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'71-72 Nabil Dirar ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Valbuena orta yapıyor.

Harun Tekin çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.

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'73 Dirar orta yapıyor.

Harun uzaklaştırdı.

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'74-75-76 Aziz Behich orta yapıyor.

Mehmet Topal topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Dzon Delarge orta yapıyor.

Neustaedter topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Delarge tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. İsmail Köybaşı faule maruz kalan oyuncu.

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'77 Aziz Behich, Nabil Dirar adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor

Aziz Behich için sarı kart çıktı.

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'80 Barış Yardımcı topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Batalla koneri kullandı, Ekoko'nun kafa vuruşu dışarı gitti

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'81-82 Barış Yardımcı oyundan çıkıyor ve yerine Joshua John oyuna dahil oluyor.

Soldado büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor.

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'84-85 Ekoko sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

Dirar'ın şutu az farkla dışarı gitti.

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'87 Roberto Soldado, Aziz Behich ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

Soldado için sarı kart çıktı.

Batalla orta yapıyor.

Giuliano topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'88 Dzon Delarge büyük bir gol şansı yakalıyor, ancak Volkan Demirel bu şutu engelliyor!

Batalla sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Savunma uzaklaştırdı

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'90 3 dakika ilave süre verildi

Aziz Behich, Roberto Soldado ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Savunma uzaklaştırıyor

Fenerbahçe atağı devam ediyor

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'90+1 Valbuena içeri hızlı girdi kaleci Harun'u da çalımladı fakat Harun ayaklarıyla topa müdahele ediyor

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'90+2 Giulaino kenara geldi, Oğuz Güçtekin oyunda

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'90+3 Hakem mücadeleyi sona erdiriyor Bursaspor 0-1 Fenerbahçe.