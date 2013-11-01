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Spor

Fenerbahçe zirvesi için Acun Ilıcalı savaşı

Aziz Yıldırım da Mehmet Ali Aydınlar da listesine Acun Ilıcalı'yı katmak için çaba gösteriyor.

01 Kasım 2013 10:24

Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen Genel Kurul öncesinde Aziz Yıldırım da Mehmet Ali Aydınlar da listesine Acun Ilıcalı'yı katmak için çaba gösteriyor.

Mehmet Ali Aydınlar, “Aziz Yıldırım’a iyilik yapıyoruz, onun sağlığı ve ailesi için bırakması iyi olacak. % 20 fazla oyla ben kazanacağım”?dedi. Bu arada Aydınlar Davut Dişli ve Acun Ilıcalı’yı listeye almak için harekete geçti.

F.Bahçe başkanlık yarışında güçlü listenin önemini çok iyi bilen adaylardan Mehmet Ali Aydınlar iki isim üzerinde yoğunlaştı. Ekibini büyük oranda belirleyen ve “TÜSİAD” gibi liste oluşturduğunu belirten Aydınlar’ın son gözdeleri Davut Dişli ile Acun Ilıcalı.
 
Aydınlar, dün gazetecilerle yaptığı sohbette şunları söyledi:? Aziz Yıldırım’a iyilik yapıyoruz. Biraz ailesine zaman ayırması gerekiyor. Sağlığı için de iyi olacak. Kulüp çalışanları rahat olsun. Ben göreve gelince herkesi kovacağım söyleniyor. Öyle bir şey yapmam söz konusu değil. Seçimde yüzde 20 veya yüzde 30 fazla ben başkan olacağım. Ben beyfendi adamım şayet tepki olursa, bana eksi olarak yazılmaz kime yazılacağı belli. İddialıyim. Çünkü her geçen gün, desteğin çığ gibi büyüdüğünü görüyorum.”
 
Aydınlar’ın listesi
 
Şadan Kalkavan
 
Selim Soydan
 
M.Nazif Günal
 
Hamdi Akın
 
Orhan Yıldırım
 
Necdet Ersoy
 
Faik İçmeli
 
Dursun Ekşioğlu
 
H.Bilal Kutlualp
 
Talat Yılmaz
 
Metin Şen (Görüşüyor)
 
Davut Dişli (Teklif yaptı)
 
Acun Ilıcalı (Teklif yaptı)

 

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