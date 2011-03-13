Fenerbahçe zirveden inmiyor

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek dün akşam Trabzonspor'a devrettiği liderlik koltuğunu geri aldı.



Fenerbahçe, Konyaspor’u 2-0 yendi ve liderlik koltuğunu devraldı.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İLK YARI



13. dakikada Ali’nin pasında topla buluşarak sol çaprazdan Fenerbahçe ceza alanına giren Marcin Robak’ın yerden sert vuruşunda, top kaleci Volkan’da kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Topuz’un sert şutunda, kaleci Pawelek’in uzanarak tokatladığı topu Konyaspor defansı uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe, Niang’ın golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor defansından kaptığı topla sol kanatta hareketlenen Emre’nin ortasında, ceza sahası içinde Erdinç’in dokunamadığı top Niang’ın önünde kaldı ve bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

19. dakikada Fenerbahce ceza sahası önünde Ali’nin çıkardığı topa Perez’in yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

21. dakikada Erdinç’ten kaptığı topla sağ çaprazdan ceza alanına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Niang’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak yandan az farkla auta çıktı.

31. dakikada sağ kanattan Niang ile başlayan atakta topla buluşan Alex, şık bir ara pasıyla Stoch’u defansın arkasında topla buluştururken, bu oyuncunun sol çaprazda yakın mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada çalımlarla Konyaspor ceza sahası önüne kadar gelen Emre’nin sert vuruşunda, kaleci Pawelek’in kontrol edemediği top elinden sekerek kornere gitti.

36. dakikada soldan Caner’in ortaladığı topa ön direkte Niang’ın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+2. dakikada Emre’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Stoch’un kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Pawelek’ten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğünde tamamlandı.





İKİNCİ YARI



55. dakikada soldan ceza alanına giren Stoch’un sert şutunda, kaleci Pawelek’den dönen topu Konyaspor defansı uzaklaştırdı.

58. dakikada bu kez Alex’in pasıyla ceza alanına giren Stoch’un şutunda top yine kaleci Pawelek’ten döndü.

62. dakikada ceza alanı ön çizgisinin sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe’de Alex kullanırken, Brezilyalı oyuncunun falsolu şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

77. dakikada Semih, Fenerbahçe’nin 2. golünü kaydetti. Caner’in pasıyla ceza sahasına giren Semih, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marcin Robak’ın sağ çaprazda yerden sert şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı ayağıyla müdahale ederek uzaklaştırdı.

Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.





Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Cem Satman xxx, Erdinç Sezertam xxx

Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan Gönül xx, Bekir xx, Yobo xx, Caner xx, Mehmet Topuz xxx, Cristian xx, Emre xxx (Dk. 84 Bilica x), Stoch xx (Dk. 61 Dia x), Alex xx, Niang xxx (Dk. 75 Semih x)

Konyaspor: Pawelek x, Adnan xx, Kamil Zayatte x, Erdinç x, Hakan xx, Murat xx (Dk. 60 Emre x), Ertuğrul x, Gökhan xx, Perez x (Dk. 75 Veli x), Ali xx (Dk. 60 Grajciar x), Marcin Robak x

Goller: Dk. 16 Niang, Dk. 77 Semih (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 11 Bekir, Dk. 34 Yobo, Dk. 43 Emre (Fenerbahçe), Dk. 38 Kamil Zayatte, Dk 49 Marcin Robak (Konyaspor)





MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe’nin Konyaspor ile yaptığı Spor Toto Süper Ligi maçında teknik direktör Aykut Kocaman, Miroslav Stoch’u ilk 11’de oynattı.



Ligin ikinci yarısında forma şansı bulamayan Slovak futbolcu, en son 15. haftada Kardemir Karabükspor maçında ilk 11’de sahaya çıktı.



Ligin 16. haftasında Ankaragücü ve 17. haftasında Sivasspor maçlarında sonradan oyuna giren Stoch, ikinci yarıda yapılan ilk 6 maçta yedek soyunurken, geçen hafta Gençlerbirliği maçında kadroya giremedi.



Stoch, 9 maç sonra ligde ilk 11’de sahaya çıkarken, son 4 lig maçında ilk 11’de oynayan Issiar Dia, Konyaspor maçında yedek soyundu.





SAKATLIĞI GEÇEN GÖKHAN, İLK 11’DE



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül, iyileşince Konyaspor maçında ilk 11’de sahaya çıktı.



Sarı kart cezalısı olan Lugano ve Andre Santos’un forma giyemediği karşılaşmada, Cristian ve Caner ilk 11’de oynadı.



Ligde en son 16. haftada Ankaragücü maçında ilk 11’de oynayan Caner, 8 maç sonra ilk 11’de yer bulurken, en son Manisaspor maçında ilk 11’de oynayan Cristian ise 4 maç sonra ilk 11’de forma giydi.



Geçen hafta Gençlerbirliği maçının son 6 dakikasında oynayan Güiza, Konyaspor maçında kadroya alınmadı.



Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11’de sahaya çıkan Özer, Konyaspor maçında yedek soyundu.

Kaleci Mert, sakatlığı düzelen Selçuk, Semih, Uğur ve Bilica da bu akşam yedekler arasında yer aldı.



Fenerbahçe’de İlhan ve kaleci Serkan ile birlikte genç oyuncular Gökay, Okan, Hasan ve Berk Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı.





TARAFTARLAR STADI DOLDURDU



Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor maçında stadı doldurarak, takımlarına coşkuyla destek verdi.

Taraftarlar, tribünde açtıkları "Türkiye’nin 1/4’ü > 3/4’ünden" ve "Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz" yazılı pankartlarla, rakiplerinin yaptıkları açıklamalara göndermede bulundular.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bugün Ankaragücü’ne yenilen ezeli rakipleri Galatasaray için de "Kümede kal Galatasaray" diye tezahürat yaptılar.





KADIN KONGRE ÜYELERİ TRİBÜNDE



Fenerbahçe Kulübü’nün hafta içinde kutlanan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Konyaspor maçına davet ettiği 2 bin 500 kadın kongre üyelerinden yaklaşık 700’ü tribünde yerlerini aldılar.

Fenerium Alt E Tribünü’nde kendilerine ayrılan yere oturan kadın üyeler, "Kadına şiddet 9 kusurlu hareketten çok daha büyük bir kusurdur" yazılı pankart açtı. Kadın üyeler ayrıca kırmızı kartlarını çıkararak, kadına şiddete kırmızı kart gösterdiler.



