-Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirveyi takibini sürdürdü. Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, puanını 45'e yükselterek lider Galatasaray'ın ardından 2. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe'yi, Kayserispor karşısında kaptan Alex (2), Stoch ve Bienvenu ile bulduğu goller galibiyete taşıdı. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Alex, Kayserispor karşısında 11. ve 67. (Penaltıdan) dakikalarda takımı adına goller atarken, Stoch 77. dakikada, 90. dakikada Bivenvenu fileleri havalandırdı. -Sarı-lacivertliler ligde 3'te 3 yaptı- Kayserispor karşısında 4-0'lık galibiyetle bu sezondaki en farklı galibiyetine imza atan Fenerbahçe, ligde üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. 34 maçlık bölümün ikinci yarısına 18. haftada Orduspor beraberliğiyle (1-1) başladıktan sonra 19. haftada Gaziantepspor'u 3-1, 20. haftada Manisaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, 21. haftadaki Kayserispor mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu sezon daha önce de 4., 5. ve 6. haftalarda üst üste kazanmıştı. -Alex ligde 4 maç sonra gollerle buluştu- Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin 11. ve 67. dakikalardaki gollerine imzasını atan kaptan Alex, ligde 4 maç sonra gollerle buluştu. Spor Toto Süper Lig'de 14. haftadaki Galatasaray maçında attığı golden sonra forma giydiği 4 maçı golsüz tamamlayan Brezilyalı oyuncu, derbiden sonra çıktığı 5. maçta takımı adına 2 gol atarak bu sezon ligde gol sayısını 7'ye yükseltti. -Ligde Stoch 6, Bienvenu 5 gole ulaştı- Fenerbahçe'de son haftaların etkili ismi Miroslav Stoch, Kayserispor karşısında bu sezon ligde 6. golünü kaydetti. Performansıyla son dönemde teknik direktör Aykut Kocaman'ın da vazgeçmediği isimlerden birisi olan Stoch, bu sezon 6. gole imzasını attı. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Bienvenu ise takımı adına ligde 5. golüne imzasını attı. Ligde en son 11. haftadaki Eskişehirspor maçında golle buluşan Kamerunlu forvet oyuncusu, uzun bir aradan sonra ligde gol buldu.