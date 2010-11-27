-FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ligin flaş ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Ligde lider Trabzonspor'un bugün Gaziantep deplasmanında 3-1 kazanıp puanını 33'e çıkardığı haftada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 33. dakikada Alex'in attığı golle 1-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı. Ligde 4. sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe, 23 puanla 5. sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. -ALEX YİNE BOŞ GEÇMEDİ- Fenerbahçe'nin son haftalardaki golcüsü Alex de Souza, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında golünü atarak bu haftayı da boş geçmedi. Geçen hafta Bucaspor maçında 3 gol atıp ''Hat-trick'' yaparak gol krallığında 9 golle ilk sıraya yükselen Alex, bu akşam da golünü atarak, ligde gol sayısını 10'a çıkardı. Brezilyalı futbolcu, ligde 4 maçtır üst üste gol atıyor. Ligde 11. haftada Eskişehirspor, 12. haftada Gaziantepspor ve bu akşam da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 1'er gol atan Alex, geçen hafta Bucaspor maçında 3 gol kaydetmişti. Bu arada, geçen hafta Bucaspor maçının 1. dakikasında Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 3000. golüne imza atan Alex, Gaziantepspor maçında da 100. golünü atmıştı. Alex, 72. dakikada yerine Dia'ya bırakırken, taraftarlar ''I love you Alex'' diye kaptanlarına sevgi gösterisinde bulundu. -NİANG PENALTI KAÇIRDI- Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Niang, bu akşam penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşmanın 78. dakikasında kazanılan penaltı atışını 79. dakikada kullanan Niang, topu kaleci Hasagic'in üzerine atarak, takımını bir golden etti -SELÇUK 56 GÜN SONRA OYNADI- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 71. dakikada oyuna giren Selçuk Şahin, 56 gün sonra oynadı. Sakatlığı geçtikten sonra ilk kez geçen hafta Bucaspor maçında 18 kişilik kadroya giren Selçuk, yedek soyunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 71. dakikada Stoch'un yerine oyuna girdi. -GÖKHAN GÖNÜL CEZA SINIRINA GELDİ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının 44. dakikasında sarı kart gören Gökhan Gönül, 3 sarı karta ulaşarak, ceza sınırına geldi.