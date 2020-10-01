Fenerbahçe, Ze Luis transferinden vazgeçti

Papiss Cisse'yi İstanbul'a getiren ve son görüşmeleri yapacak olan Fenerbahçe, bir yandan alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Ze Luis için Porto ile görüşen sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma şartını kabul etmedi ve transfer görüşmelerini noktaladı.



Forvet hattını Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası Samatta ile güçlendiren Fenerbahçe, yeni hedefleri için arayışa geçti. Transferi için girişimlerde bulunulan isimlerden olan Ze Luis için fiyat yüksek bulundu.

Fenerbahçe zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmedi

Portekiz'den Abola'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, kariyerini Porto'da sürdüren forvetin 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma şartını kabul etmedi.



Ze Luis, senelik Porto'dan 1.5 milyon Euro kazanıyor. Bu transferin gerçekleşmemesinde, oyuncunun yıllık maaş beklentisinin de yüksek olması belirleyici oldu.

Anlaşma sağlanamaması sonrası Fenerbahçe, gündemindeki diğer isimlere yönelecek.