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Spor

Fenerbahçe, Yunan başkanla Aziz Yıldırım arasında geçtiği iddia edilen diyalogları yalanladı

"Diyaloglar tamamen gerçek dışıdır"

25 Ocak 2018 15:45

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'ın sosyal medyadan Türklere küfür eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'a "Sakın Türkiye'ye gelme" dediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında geçen sezon başlayan rekabet Yunan ekibinin çılgınlıklarıyla tanınan başkanı Dimitris Giannakopoulos'un İstanbul'daki maça gelmesiyle zirve yapmış, sarı-lacivertli taraftarlar ile Yunan Başkan sosyal medyada twitter üzerinden kapışmıştı.

CNN Türk'te yer alan haberde; Fenerbahçeli taraftarlara yönelik yayınladığı mesajı ağır bir tehdit ve küfürle bitiren Giannakopoulos'un, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı arayarak özür dilemek istediği ifade edilmişti.

Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Fenerbahçe taraftarına yönelik, “Bir daha ailemi hedef alırsanız, sizi evinizde bulur ....... hem de ..... kadar” yazmıştı. Yunan Başkan dev bir salatalıkla çektirdiği fotoğrafı da paylaşmıştı. 

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden paylaştığı yalanlama metni;

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Aziz YıldırımFenerbahçePanathianaikosbaşkanGiannakopoulosYunanTürk

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