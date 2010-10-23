-FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde toplandı. Başkan Vekili Nihat Özdemir, futbol takımlarının Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı çıkışı sürdüreceğine inandıklarını belirterek, ''Liderliğe tırmanışımız hızla devam edecektir'' dedi. Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan Özdemir, takımlarının 8. hafta sonunda 16 puanla 4. sırada bulunduğunu hatırlatarak, ''Puan cetvelinin üst sırasında geçen yılın şampiyonu Bursaspor yer alıyor. Fenerbahçemiz 9. sıradaki ezeli rakibimizin 4 puan, 7. sıradaki Beşiktaş'ın ise 3 puan üstündedir. 8. hafta sonunda oynadığımız, 4-1 kazandığımız Konyaspor deplasmanında ortaya koyduğumuz futbolun devamı ile liderliğe tırmanışımız süratle devam edecektir. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Galatasaray ile yarın oynayacağımız derbide de güzel bir futbolla başarılı bir sonuç alacağımıza inancımız tamdır'' şeklinde konuştu. Özdemir'in, Galatasaray maçıyla ilgili sözleri Yüksek Divan Kurulu üyelerince alkışlandı. Yeni sezon için yaptıkları transfer çalışmalarıyla ilgili Yüksek Divan Kurulu üyelerini bilgilendiren Özdemir, Aykut Kocaman yönetiminde sadece takımın ihtiyaç görülen yerlerine dikkatli davranarak transferler yaptıklarını anlattı. Yeni transferlerin, takımın eski oyuncularıyla uyum sağlayarak, göze güzel gelen futbol oynadıklarının görüldüğünü ifade eden Özdemir, altyapıdan (A) takıma çıkarılan Gökay, Okan, Berk ve Ertuğrul ile profesyonel sözleşme yaptıklarını, Gökay ve Okan'ın lig maçlarında şans bulmaya başladığını kaydetti. Yatırım çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Nihat Özdemir, stadın yanında arazisi alınacak Kenan Evren Lisesi'nin yerine yaptıracakları 3 okuldan birisini geçen yıl bitirilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettiklerini, 2. okulun yapımının sona erdiğini, 3. okulun da Sancaktepe'ye yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.