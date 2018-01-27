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Spor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Küçük'ten Mehmet Ali Aydınlar açıklaması

''Mehmet Ali Aydınlar kendisinin hak etmediği şekilde suçladığını, bedel ödemesi gerekirse buna hazır olduğunu dile getirdi'' ''Fenerbahçe sevgisiyle kendi bildiğim doğruları yaptım'' MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı

27 Ocak 2018 17:03

\'\'Mehmet Ali Aydınlar kendisinin hak etmediği şekilde suçladığını, bedel ödemesi gerekirse buna hazır olduğunu dile getirdi\'\'

\'\'Fenerbahçe sevgisiyle kendi bildiğim doğruları yaptım\'\'

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Mehmet Ali Aydınlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpte ağabeylik görevinin de bulunduğunu söyleyen Vefa Küçük, Mehmet Ali Aydınlar\'ın yanına Fenerbahçe Üniversitesi\'ne bağış almak için gidildiğini dile getirdi. 
Mehmet Ali Aydınlar\'ın 1994-1998 yılları arasında Ali Şen yönetiminde görev aldığını hatırlatan Vefa Küçük, \'\'2011 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyken, 7-8. gününde şike kumpasıyla karşılaşmış bir arkadaştır. Medeni bir şekilde şimdiki başkan Azizi Yıldırım ile sandıkta karşılaşmış ve 2600\'e yakın oy almış bir arkadaşımızdır\'\' dedi.
\'\'MEHMET ALİ AYDINLAR KENDİSİNİN HAKETMEDİĞİ ŞEKİLDE SUÇLADIĞINI, BEDEL ÖDEMESİ GEREKİRSE BUNA HAZIR OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ\'\'
Mehmet Aydınlar\'ın o dönemde medeni cesaret gösterdiğini ve başkan adayı olduğunu ifade eden Vefa Küçük şöyle konuştu:
\'\'Ben, sizlerin oyları ile görevi sürdürmekteyim. Görevim Nisan ayında sona erecek. Kulüpte ağabeylik yapıyor, uzlaşı sağlıyorum. Ben Fenerbahçe sevgisiyle kendi bildiğim doğruları yaptım. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar\'a ben Fenerbahçe Üniversitesi\'ne bağış almak için gittim. Mahmut Uslu ile gidecektik ama kendisinin bir yakını vefat ettiği için ben yalnız gittim. Niyetimiz bağış almakla berabere geçmişten gelen dostlukla güncel konular hakkında da konuştuk. Bazı kesimlerin hala kendisini hak etmediği şekilde suçladığını, bedel ödemesi gerekirse buna hazır olduğunu dile getirdi. Ben de durumu Aziz Yıldırım\'a ilettim. Aziz Yıldırım\'dan ne duyduysam Aydınlar\'a, Aydınlar\'dan ne duyduysam Yıldırım\'a söyledim. Ben ağabey ve duayen konumunda olduğum için bu yanlış anlamanın kalkması gerektiğini belirttim.\"
Başkan Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar\'ın yaşanan bu olayların ardından el sıkıştıklarını söyleyen Küçük, \"Üniversitemize yapacağı bağışın büyük bir bölümünü nakit olarak ödeyecek. Ayrıca yeni kampüsteki sağlık bilimleri fakültesini yaptırıp kulübümüze hediye edeceğini söyledi. Bunları kendimi methetmek için söylemedim. Kulüpteki rolümü sizlerin bilmesini istediğim için söyledim\'\' şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Vefa Küçük\'ün açıklamaları

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