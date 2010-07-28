-FENERBAHÇE, YOUNG BOYS MAÇINA HAZIR BERN (A.A) - 27.07.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın akşam deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, son hazırlık çalışmasını yaptı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın oynanacağı Stade de Suisse'de gerçekleştirdiği 1 saat 10 dakikalık antrenmanın başındaki 15 dakikalık bölüm, basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın saha içinde yaptığı toplantının ardından ısınma çalışmalarına geçen sarı-lacivertliler, taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Aykut Kocaman'ın yarınki mücadelede Young Boys karşısında, Volkan Demirel, Bekir, Bilica, İlhan, Andre Santos, Kazım, Cristian, Emre, Stoch, Alex ve Gökhan Ünal (Semih) muhtemel 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor. Karşılaşmayı, takımla birlikte İsviçre'ye gelen Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle kulüp yetkilileri de takip etti. -VLADİMİR PETKOVİC VE WÖLFİ CEZALI- Young Boys Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, geçen UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Atletic Bilbao ile yaptıkları maçta aldığı ceza nedeniyle yarın takımının başında sahaya çıkamayacak. İsviçre ekibinin as kalecisi Wölfi de cezalı olduğu için, yedek kaleci Roman Bürki kalede görev alacak. Altyapıdan yetişen Bürki'nin, Young Boys ile ikinci resmi maçına çıkacağı öğrenildİ.