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Spor

Fenerbahçe yönetiminden taraftara çağrı

Sarı-lacivertliler, yarın Avrupa sezonunu açıyor

26 Temmuz 2017 15:04

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile ilk maçta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'den taraftara çağrı geldi. Sarı-lacivertli yönetim yaptığı açıklamada taraftarların provokasyona gelmemesi ve 'sadece takımı desteklemesi' çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Takımımız 27 Temmuz 2017 Perşembe günü SK Sturm Graz ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacaktır.

Büyük Fenerbahçe’nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.

Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;

*Herhangi bir disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması,

*90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,

*Merdiven boşluklarında oturulmaması,

*Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,

*Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,

*Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,

* Stada kesici ve yaralayıcı maddelerle girilmemesi,

*Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,

*Olası provokasyonuna karşı sakin kalarak SADECE VE SADECE FENERBAHÇEMİZE DESTEK OLMANIZDIR.

Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.

Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz."

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