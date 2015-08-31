Fenerbahçe yönetiminden AKP'ye: Türkiye'de her gün cenaze kalkıyor, siz önce bunları çözün!

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, muhalefetin seçim hükümetine bakan vermemesini Aziz Yıldırım'a benzeten AKP'li Mehmet Ali Şahin'e sert yanıt verdi. Uslu, Bizi tahrik etmesinler. Mehmet Ali Şahin kendi siyasetini yapsın. Türkiye'de her gün bir tane cenaze kalkıyor, siz önce bunları çözün" dedi.

Uslu, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Mahmut Uslu; "Mehmet Ali Şahin, Milli takıma oyuncu vermediğimiz için bizi muhalefet partilerine benzetmiş. Bizi tahrik etmesinler. Mehmet Ali Şahin kendi siyasetini yapsın. Bu işlere burnunu sokmasın. Bizi siyasete sokmayın, bizi tahrik etmeyin. Türkiye'de her gün bir tane cenaze kalkıyor, siz önce bunları çözün" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yönetim kurulu Üyesi Murat Özaydınlı da Uslu'nun hemen ardından sporun içinde siyaset girmemesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Ali Şahin ne demişti?

Şahin, CHP ve MHP Genel Başkanlarının açıklamalarını Aziz Yıldırım’ın tavrına benzettiğini de ifade ederek, “Geçtiğimiz hafta spor kamuoyunda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklaması damga vurmuştu ve ‘Ben basketbol Milli takımına Fenerbahçe’den oyuncu vermeyeceğim’ demişti. Sebebini de açıklamıştı. Bunun gibi Milli hükümet diye değerlendirebileceğimiz seçim hükümetine siyasi partiler karşı çıkmamalıydı, kendi içlerinden davet edilen milletvekilleri olduğunda. Ben Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını Aziz Yıldırım’ın tavırlarına benzetiyorum. Biz Milli hükümete oyuncu vermeyeceğiz, biz bu hükümete geçici hükümete milletvekillerimizi göndererek Bakan yapmayacağız demeleri son derece yanlıştır” dedi.