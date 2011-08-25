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Spor

Fenerbahçe yönetiminde istifa İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 18:47

-Fenerbahçe yönetiminde istifa İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, başkanvekilliği görevi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.  Futbol Federasyonu'nun, UEFA'nın isteği doğrultusunda Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men etmesi kararının ardından dünden bu yana yaşanan kısa süreçte Özdemir istifa etti.  Özdemir, yazılı istifa açıklamasında, ''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimden 25 Ağustos 2011 tarihi itibariyle istifa etmiş olduğumu bilgilerinize sunarım'' ifadelerini kullandı.

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