-FENERBAHÇE YÖNETİMİ TFF YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ile asbaşkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle görüştü. İstinye'deki TFF'nin merkez binasına gelen Özdemir ve Koç, yaklaşık 1 saat yöneticilerle görüştükten sonra buradan ayrıldılar. Sarı-lacivertli yöneticiler, İstinye'den ayrılarken, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan, Spor Toto Süper Lig kulüplerden Medical Park Antalyaspor'un başkanı Hasan Akıncıoğlu da federasyona ziyarette bulundu.