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FENERBAHÇE YÖNETİMİ TFF YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ  İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2011 19:09

-FENERBAHÇE YÖNETİMİ TFF YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ  İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ile asbaşkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle görüştü. İstinye'deki TFF'nin merkez binasına gelen Özdemir ve Koç, yaklaşık 1 saat yöneticilerle görüştükten sonra buradan ayrıldılar.  Sarı-lacivertli yöneticiler, İstinye'den ayrılarken, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan, Spor Toto Süper Lig kulüplerden Medical Park Antalyaspor'un başkanı Hasan Akıncıoğlu da federasyona ziyarette bulundu.

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