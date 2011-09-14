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Spor

Fenerbahçe yönetimi Özdemir'e sıcak bakıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Metris Cezaevi’ne düştüğü ilk günlerde “Aklandıktan sonra görevimi bırakacağım” demişti. Bu açıkla

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Metris Cezaevi’ne düştüğü ilk günlerde “Aklandıktan sonra görevimi bırakacağım” demişti.  Bu açıklamanın ardından  Fanerbahçe'nin yeni başkanın kim olacağı merekla bekleniyordu.  Yönetim üyeleri beklenen açıklmayı yaptı. ' Nihat Özdemir'e sıcak bakıyoruz.


Yönetimin başkan olarak düşündüğü Özdemir’e Aziz Yıldırım’ın da sıcak bakmasının ardından hızlanan sürecin, 25 Eylül’de yapılacak olağanüstü genel kurulda Nihat Özdemir’in adaylığını açıklamasıyla daha da hızlanması bekleniyor.


Vatan gaztesinde yer alan habere göre, genel kurula kadar Nihat Özdemir’in de kafasındaki soru işaretlerini sileceği ve F.Bahçe başkanlığına tek aday olarak soyunması beklenirken, sarı-lacivertli yönetimde değişim olup olmayacağı şu an için net olarak bilinmiyor.


Hatırlanacağı gibi Özdemir, kısa süre önce istifa etmiş ama istifası yönetim tarafından kabul edilmeyince, “Mayıs’a kadar görevimi tamamlar, sonra ceketimi asarım” demişti..



Nihat Özdemir’e dekoder tepkisi


En iyisi mikrofonu Alİ Koç’a uzat Başkan vekilinin Ordu maçından sonra, taraftarın savaş açtığı Lig TV lehine konuşması, taraftarları resmen çıldırttı


Önceki gün oynanan Orduspor maçının ardından taraftara dekoder alma çağrısı yapan Nihat Özdemir’e F.Bahçeliler’den büyük tepki geldi. Aylardır Lig TV iptali için organizasyonlar yapan taraftarlar, antu.com forumlarında ve Twitter’da maçtan sonra futboldan çok Özdemir’e olan öfkelerini dile getirdiler:



‘Yazıklar olsun’


-“Nİhat Özdemir intihar etmiştir. Haftaya kongrede yeniden istifa ettirilmelidir. Kulüple ilişkisi kesilmelidir!”

-“Bu taraftar bunu unutmaz.. Yazıklar olsun sana!”

-“SaÇmalıyor, ben almam kendisi alsın.”

-“Bence bu Lig TV’nin canını ne kadar çok yaktığımızın ispatıdır, sevinmeliyiz.”

-“Nİhat Özdemir’in F.Bahçe için yapabileceği en önemli şey, uzatılan mikrofonları Ali Koç’ a paslamak olabilir.”

-“Özdemİr yarın “Taraftarlarımız Acıbadem’de check-up yaptırsın” derse şaşırmam” dedi.





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