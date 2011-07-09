Fenerbahçe yönetimi konuştu: Başkanımıza ve F.Bahçe'ye yapılan linç kampanyasıdır

T24

'Yargısız infazı ibretle izliyoruz'

'Hukuki sürecin bitimi beklenmelidir'

'18. şampiyonluk helal terle kazanılmıştır'

'Darağacı'nda da olsak...'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu,Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde son günlerdeki şike operasyonuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay'ın da hazır bulunduğu toplantıda ikinci başkan Nihat Özdemir'in başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri yer aldı.İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları;Basın toplantısında son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veriliyor. Basın açıklamasını Fenerbahçe Kulübü adına Asbaşkan Nihat Özdemir gerçekleştiriyor."Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değil tüm Türk futbolu adına önemli bir süreçten geçiyoruz. Her şeyden önce şunun bilinmesini istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk adaleitne sonsuz bir güven duymaktadır. Ve adli sürecin sonuçlanmasını beklemektedir. Doğru bir karar verileceğien yrekten inanıyoruz.Pazar gününden bu yana süreci saygıyla takip ettik. Ancak belirli bir kesimin yargısız infaz yapmalarını ibretle izliyoruz. Bu süreçte en çok dikkat edilmesi gerek nokta gizlilik ilkesidir.Her türlü delil ve delil başlangıcı mahkemede hukuka uygun olarak değerlendirilir. İddia edilen hiçbir delil mahkeme tarafından kabul edilmedikçe delil hükmü kazanamaz. Mahkemeler hukuka ve vicdanına göre karar verir.Birçok dava basının kirli haber ve uydurmalarıyla idama mahkum ettiği birçok insan beraat etmiş ve suçlu olmadığı kanıtlanmıştır. Daha savcılar iddianamesini yazmadan birçok karışık bilgi basın tarafından yayınlanmaktadır. Karar merciği olmayan emniyet 19 maçta şike olduğunu açıklamıştır. Televizyonlarda başkanımıza hüküm giydiriliyor ve karar veriliyor.Görüntülerde yer alan silahlar başkanımıza aitmiş havası yaratılıyor. Bu sürete böyle bir iletişim kampanyasına neden gerek duyuluyor? Bu operasyonun sadece Fenerbahçe'ye yönelik olmadığı bilindiği halde neden kararlar Fenerbahçe ve başkanımız hakkında veriliyor. Bu yargısız infaz sürecini kınıyoruz. Hukuki sürece saygı gösterilmesini ve gizlilik ilkesinin ihmal edilmemesini istiyoruz.Türkiye Futbol Federasyonu'nun baskıdan etkilenmeden gerekli kararı vereceğinden şüphemiz yoktur. Acele bir karar vermektense hukuk süreci doğrultusunda karar vermelidirler.Şu aşamada kulübümüzün Şampiyon Ligi'ne gönderilmemesi ve küme düşürülmesi hakkında verilecek karar hukukun ağırlığı ile bağdaşamaz. Federasyonunun da hukuki sürece saygılı olmasını ve hukuk çerçevesinde karar vermesini bekliyoruz.Geri dönüşü olmayan bir kararın verilmesi halinde bunun sadece Fenerbahçe için değil Türk futboluna zararı olacaktır.Başkanımız ve yöneticilerimizle ilgili suçlamalara inanmıyor ve inanmak istemiyoruz. Sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna yaptığı hizmetleri biliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız dahil rahatsızlıklarını dile getirdiği bu davada tutukluluk süreçlerinin uzamamasını umut ediyoruz.18. Şampiyonluk helal terle kazanılmıştır. Yargısız infaz yapanlar futbolcularımızın emeklerini, taraftarlarımızın desteklerini yok saymaktadırlar. Yıkmak kolay ama inşa etmek zordur. Kulübümüzün tüm branşlarda elde ettiği şampiyonlukları, sporcularımızın milli formayla kazandıkları madalyalar kadar helaldir.27 yıldır Türkiye Kupası'nı müzesien götürememiş, iki defa lig şampiyonluğunu son haftada kaybetmiş bir takıma leke atmak vicdanların kabul edeceği bir durum değildir. Büyük Fenerbahçe taraftarının da ne kadar zor günler yaşadığını biliyoruz."Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün neden büyük olduğunu bizim taraftarımızın neden 12. adam olduğunu gösterme zamanıdır. Bu süreçten birlik ve beraberlik içine çıkacağız. Bu yaşadaıklarımız bizi daha da birleştirecektir. Efsane çubuklu formamızla ve bayrağımızın altında yürümeye devam edeceğiz. İslam Çupi'nin daha önceden öngörüp söylediği gibi "Fenerbahçe büyüklüğü başka bir büyüklüktür. İşte şimdi bu büyüklüğü herkese gururla gösterme zamandır.Camiamızın haklarını savunmak adına Fenerbahçe yönetimi elinden geleni yapmaktadır. Adaletin bir an önce yerini bulmasını bekliyor ve yargımıza sonuna kadar güvenimizi birkez daha ifade etmekteyiz.Başkanımızın tüm genel kurullarda dediği gibi 'Dar ağacında da olsak son sözümüz Fenerbahçe.' Bu süreçte bizi yanlız bırakmayan taraftarımıza ve tüm kamuoyuna yönetim kurulu olarak saygılarımızı sunuyor ve teşekkür ediyoruz."