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Spor

"Fenerbahçe yönetimi 5 soruyla Advocaat'ın istifasını isteyecek"

Ülkesinde bulunan Dick Advocaat'la İstanbul'a dönüşü sonrası görevi bırakması istenecek

21 Mart 2017 13:49

Emekli olacağını açıklayan Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat sezon sonuna kadar görevde kalması imkansız hale geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetim içinde, kalan 9 haftanın Advocaat'la geçmeyeceği, Türkiye Kupası'ın da "kafasında sezonu tamamlamış" bir hocayla kazanılmayacağı fikri ön plana çıktı. Yönetimin, Advocaat ile yapacağı görüşmede teknik direktöre soracağı 5 soruyla istifasını isteyeceği öğrenildi. 

Ülkesinde bulunan Dick Advocaat'la İstanbul'a dönüşü sonrası bir araya gelinecek ve görevi bırakması istenecek. Ancak daha önce buna yanaşmayıp yardımcılarıyla birlikte kalan maaşını isteyen Advocaat'ın tavrına göre yeni bir yol çizelilir.

Advocaat'a sorular

Sözcü'de yer alan habere göre, yönetimle Dick Advocaat arasındaki görüşmede şu sorular gündeme gelecek...

1- Bu ortamda futbolcular sana nasıl güvenecek?
2- Futbolcuları basın önünde neden eleştirdin?
3- Kulübün mali şartlarını bilerek gelmene rağmen neden sürekli transferden dert yandın?
4- Sezonun ikinci yarısında forma adaletini neden sağlayamadın?
5- Karavaiev'i neden istedin, neden oynatmadın?

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HollandaDick AdvocaatFenerbahçe

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