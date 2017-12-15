T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Doğan: "İstanbul'da oynamak büyük avantaj"

"Seyircinin hepsinin bir holigan olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde muamele yapılması çok yanlış" SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN/İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti

15 Aralık 2017 19:27

\"Seyircinin hepsinin bir holigan olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde muamele yapılması çok yanlış\"

SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN/İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti. Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, \"Karşılaşmaları İstanbul\'da oynamak büyük avantaj. Kupayı alacak gücümüz var\" dedi.
İstanbulspor\'un geçmişi olan bir kulüp olduğunu belirten Metin Doğan, \"Maçları İstanbul\'da oynayacak olmak büyük avantaj. Bizim hedefimiz her daim şampiyon olmak. Bu turu geçecek, kupayı alacak gücümüz var ve bu maçın seyir zevki yüksek olacak\" şeklinde konuştu.
\"TARAFTARLARIN CAM FANUS İÇİNE ALINMASI GERÇEKTEN KÖTÜ\"
Deplasman takımları için fiziki şartların çok kötü olduğunu ifade eden Doğan, \"Deplasmana giden seyircilerimiz için fiziki şartlar çok kötü. Ses sistemlerinin kötü olması ve bazı sıcak iklimi olan yerlerde taraftarların cam fanus içine alınması gerçekten kötü. TFF merdiven boşluklarına gösterdiği hassasiyeti keşke bu tarz durumlarda da gösterse. Bunlara bir önlem alınması lazım. Bizim deplasmana giden taraftarımızın burnunun dahi kanamasını istemiyorum. Fenerbahçe, Anadolu\'da gittiği her yere bereket ve ivme getirmiştir. Giden seyircinin hepsinin bir holigan olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde muamele yapılması çok yanlış\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Metin Doğan\'ın açıklamaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAPANATANOLGUCAN KALKANİSTANBULDHA Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeKuraFenerbahçe Yönetim KuruluMetin DoğanKupayıBizimBuCAM FANUSALINMASI GERÇEKTEN KÖTÜ" DeplasmanDoğanSesTFFBunlaraFenerbahçe AnadoluGiden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24