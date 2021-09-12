Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik: Türk futboluna ihanet

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, yeni transferlerin takıma uyum sağlaması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Bu konuda taraftarlarımıza ve çok değerli camiamıza da biraz sabır diliyorum. Nihayetinde baktığımızda tüm liglerin 4. haftası” ifadelerini kullandı. Maçın çok fazla durmasına ilişkin olarak da konuşan Bilecik, "Takım ne zaman hareketlense, atağa çıksa yerde yatmaya çalışan bir Sivaslı oyuncu görmüş olduk. Bunlar gerçekten Türk futbolunun hem kimyasına aykırı hem de Türk futboluna küçük bir ihanet gibi gözüküyor" dedi.

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

“Sivaslı oyuncuların maçı çok yavaşa alan hareketlerini gördük”

Özellikle maçın başlarında enerjiyle ve atak oynayan bir Fenerbahçe olduğunu belirten Bilecik, “Buna eşlik eden de muazzam bir taraftarımız vardı. Emin olun bu kimya bizi ligin sonunda çok daha iyi yerlere götürecek. Taraftar, futbolcu, yönetim hepsi aynı kimyayla beraber çok yükselen bir modda çalışma içerisindeyiz. Özellikle ikinci yarı başlarken takımın iyi giden bir modu varken Sivaslı oyuncuların maçı çok yavaşa alan, aşağı doğru çeken hareketlerini izlemiş olduk. Türk hakemlerinin bu tür futbol anlayışına ter düşen hareketlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bugün bunu defalarca izledik. Takım ne zaman hareketlense, atağa çıksa yerde yatmaya çalışan bir Sivaslı oyuncu görmüş olduk. Bunlar gerçekten Türk futbolunun hem kimyasına aykırı hem de Türk futboluna küçük bir ihanet gibi gözüküyor. Diliyorum bundan sonraki maçlarda bu tip örnekleri görmeyiz” diye konuştu.

“Biraz süreye ihtiyaç var”

Takıma yeni katılan birçok oyuncunun olduğunu ve bir kaynaşma için de süre gerektiğini vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, “Biz sahadaki 11’imize baktığımızda gerek ilk yarı gerekse ikinci yarıda birçok yeni oyuncumuzu gördük. İdeal yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var. Bu konuda taraftarlarımıza ve çok değerli camiamıza da biraz sabır diliyorum. Nihayetinde baktığımızda tüm liglerin 4. haftası” cümlelerine yer verdi.

“Her koyun kendi bacağından asılması gerekir”

‘Rakip takımın oyuncularının Fenerbahçe’nin rakipleriyle ilgili açıklamalarından rahatsızlık duyuyor musunuz?’ şeklinde gelen bir soruyu da Erol Bilecik, şöyle cevaplandırdı:

“Her koyun kendi bacağından asılması gerekir. Bizim kendi maçımızı eleştirmemiz gerekir. Rekabetteki bütün takımlara da aynı şeyi yapmalarını can-ı gönülden diliyorum.”