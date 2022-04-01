Fenerbahçe yöneticisi çeklerini nakde çeviremedi, tefecilik suçlamasıyla şikâyette bulunduğu şüphelilere 4 yıl sonra dava açıldı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın şirketi, girdiği mali darboğazdan çıkamayınca çeklerini nakde çevirmek için anlaştığı kişilerden ödemesini alamadı. 2018'deki şikâyetin davası geçen ay açıldı. Tefecilik suçlamasıyla yargılanan şüpheliler, haziran ayında hâkim karşısına çıkacak.

Independent Türkçeden Can Bursalı’nın haberine göre, FETÖ borsasından açığa alınıp meslekten ihraç edilen savcı Lütfi Karabacak'a (eski savcı soyadını daha sonra Kara olarak değiştirdi) rüşvet vermek suçlamasıyla yargılanan Fenerbahçe yöneticisi Kızılhan'a ait AE Arma Elektropanç adlı şirket, 2018 yılında mali darboğaza girdi. Maddi sıkıntılarını çözebilmek için arayışa giren şirket, komisyon karşılığında elindeki çekleri nakde çevirmek üzere finans kuruluşlarıyla temas kurdu. Bu temaslar sırasında tanıştıkları şüphelilerle, yeni çekleri komisyon karşılığında nakde çevirmek üzere anlaşma yapıldı. Şüpheliler, yazılan çeklere karşılık ilk aşamada komisyon alarak ödeme gerçekleştirdi. Ancak meblağ büyüdükçe ödemelerde aksamalar yaşandı. Bir süre sonra şirket hiç ödeme alamadı. Bunun üzerine 2019 yılının başında şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında iddianame düzenlenen 18 şüpheliden 4'ü, 4 Ocak 2019 ile 7 Ocak 2019 arasında gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

4 yıl sonra dava açıldı, 6 yıl hapis isteniyor

Geçen 4 yılın ardından 18 Mart'ta 18 şüpheli hakkında 'tefecilik' suçlamasıyla dava açıldı. Şüphelilerin 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Fenerbahçe yöneticisi Kızılhan, babası ve ortağının müşteki olduğu bu davanın yanı sıra, bir başka dava da Yargıtay'da devam ediyor. Kızılhan, FETÖ Borsası'ndan açığa alınıp meslekten ihraç edilen eski savcı Lütfi Karabacak'a, çeklerin verildiği şüphelileri tutuklaması karşılığında 1 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanıyor.

İddiaya göre savcı şüphelilerden de rüşvet aldı

Kızılhan'ın yargılandığı davanın iddianamesinde, savcı Karabacak, nöbetçi olduğu gün yapılan şikâyet üzerine çekleri komisyon karşılığında nakde çevirmeyi vaat edip ödemeyi yapmayan şüphelileri gözaltına aldırdığı belirtiliyor. Kızılhan'dan, şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etme karşılığında 100 bin doları peşin, 1 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan Karabacak, gözaltına aldırdığı şüphelilerden de 250 bin dolar alarak serbest bıraktığı iddiasıyla yargılanıyor.