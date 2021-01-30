Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen: Bir müjde verelim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Pirşen, 1959 öncesi şampiyonluklar tartışmasına ilişkin konuşurken, "Bir müjde verelim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek" dedi.

Pirşen'in Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Çaba bakımından mutluyuz, tahminen düzgün bir oyun olmadı fakat buradan alınan 3 puan bizim için kritik.

"İrfan Can transferinin ayrıntısını Başakşehir tarafından takip edin, daha çok açıklama yapan onlar. Ben bir açıklama yapmayacağım.

"Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var.

"Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır"

"Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır.

"Oğulcan Çağlayan evrakı var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. O denli ya da bu türlü kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon heyetleri ceza vermiş. Belge bir biçimde o denli öteleniyor ki. Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan geçtiğimiz 6 haftada oynamasaydı ne olacaktı? Galatasaray transferleri yetiştirsin diye mi bekleniyor?

"Yakında tescillenecek ve bunun tazminat kısmı da olacak"

"Bir oyuncu Fenerbahçe'yi istemiyorsa, Fenerbahçe onu istemez. Fenerbahçe bir oyuncuyu istiyorsa, oyuncunun da gönlü varsa, o transfer daima Fenerbahçe Stadı'nda sonlanır.

"Taraftarlara bir müjde verelim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek ve bunun tazminat kısmı da olacak. Yıldız bizim için değersiz bir konu, istesek kullanmayız, idare olarak 'Yıldızsız çıkıyoruz' da diyebiliriz."