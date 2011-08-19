-Fenerbahçe yöneticileri Emniyet'te İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Ömer Temelli ve Alaeddin Yıldırım ile Trabzonspor futbolcusu Serkan Balcı ve futbolcu temsilcisi Özkan Doğan, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine gelenlerden Temelli'nin ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldığı, diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Bu arada Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü Serkan Acar'ın da ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geleceği öğrenildi.