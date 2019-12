-FENERBAHÇE YİNE YALANLADI İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Barcelonalı futbolcular Bojan Krkiç ve Javier Mascherano'ya ilişkin herhangi bir transfer planlamasının bulunmadığını açıkladı. Medyada bu yönde yer alan haber üzerine kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, kulübün an itibariyle yöneticisinden futbolcusuna ve taraftarına kadar şampiyonluk için kenetlendiği ve enerjisini bu yönde harcadığı ifade edilerek, şöyle denildi: ''Söz konusu futbolcuya (Bojan Krkiç) ve aynı haberde adı geçen Javier Mascherano'ya ilişkin herhangi bir transfer planlamamız yoktur. Lig yarışının devam ettiği bu günlerde yapılan bu tip transfer haberlerini doğru bulmuyor, medyanın her gün başka bir futbolcuyu kulübümüzle ilgili olarak manşetine taşımaktan vazgeçmesini bekliyoruz. Defalarca tekrarladığımız gibi, Fenerbahçe Spor Kulübü an itibariyle yöneticisinden futbolcusuna ve taraftarına şampiyonluk için kenetlenmiş ve tüm enerjisini bu yönde harcamaktadır. Taraftarımızdan kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadıkça hiçbir transfer haberini dikkate almamalarını bir kez daha önemle rica ederiz.''