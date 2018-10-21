Fenerbahçe yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'la golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'de üst üste 4. karşılaşmasından galibiyetle ayrılamadı. Fenerbahçe bu 4 haftalık süreçte sadece bir gol atabildi.

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 13 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Bu sonuçla beraber Cocu'nun Fenerbahçe başındaki galibiyet yüzdesi %23'e indi.

Alınan beraberlik sonucunda Cocu'ya ve Fenerbahçeli futbolculara sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Cocu maç sonunda “Yine hayal kırıklığı ile ayrıldığımız bir akşamı geride bırakıyoruz” yorumunda bulunmuştu.

Taraftarlar çağırdı, oyuncular gitmedi

Mücadelenin ardından karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçeli taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Sarı lacivertli oyuncular taraftarın çağrısına kulak vermeyince, taraftarlar oyuncuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.

9 hafta sonunda Fenerbahçe ligde sadece 9 puan topladı ve STSL'de 15. sırada bulunuyor. Sarı- lacivertliler ligde bir sonraki hafta Ankaragücü'nü konuk edecek.