Fenerbahçe'yi yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye Türkiye Kupası şampiyonu!

2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Safiport'u 71 - 58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye şampiyon oldu.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 41-27 galip girdi.

Maçın 3. periyotunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova Basketbol, bu periyotu da 58-45 önde girdi. Maçın son periyotunda oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, maçı 71-58 yenerek kupanın sahibi oldu.