Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçta 3 gol atarak sahadan galip ayrıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkararak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor karşısındaki 7 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Trabzonspor ise ligdeki altıncı maçında beşinci puan kaybını yaşadı.