Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçta 3 gol atarak sahadan galip ayrıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkararak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor karşısındaki 7 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Trabzonspor ise ligdeki altıncı maçında beşinci puan kaybını yaşadı.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını Benif Afobe'nin 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 51. dakikada Serkan Asan (k.k.), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse'nin golleriyle üç puana uzandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 14 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korurken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.
Fenerbahçe ligde gelecek hafta Fraport-TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.