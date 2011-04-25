-FENERBAHÇE YENİDEN LİDER İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor'u 5-3 mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor'un da puan kaybetmesiyle 26. haftanın ardından averajla tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de ilk haftayı lider tamamladıktan sonra 23. haftada liderliği Trabzonspor'dan devralan Fenerbahçe, 27. haftada Bursaspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra liderliği rakibine kaptırdı. Trabzonspor'un 30. haftanın açılış maçında deplasmanda Eskişehirspor'la berabere kalmasıyla liderlik şansı yakalayan Fenerbahçe, İzmir'de Bucaspor'u mağlup ederek 30. haftayı averajla Trabzonspor'un önünde lider tamamladı. Ligde 6. kez bir haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe'nin dışında Trabzonspor 16, Bursaspor ise 8 hafta liderlik keyfi yaşadı. -KALAN MAÇLAR- Kalan 4 haftada puan eşitliğinin bozulmaması halinde rakibiyle oynadığı maçlarda üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak. Gelecek hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak sarı lacivertli ekip, daha sonra sırasıyla Kardemir Karabükspor (D), Ankaragücü ve Sivasspor'la (D) karşılaşırken, Trabzonspor ise Gaziantepspor, Bucaspor (D), İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kardemir Karabükspor (D) ile mücadele edecek. -LİGDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 133 GÜNE ÇIKARDI Fenerbahçe, Bucaspor galibiyetinin ardından ligdeki yenilmezlik unvanını 133 güne çıkardı. Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010 tarihinde deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı müsabakalarda 2011'de ligde yenilgi yüzü görmedi. Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, o müsabakayla birlikte oynadığı 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı. -DEPLASMANDA GALİBİYETLERE DEVAM- Ligde son deplasman mağlubiyetini 16. haftada Ankaragücü karşısında alan Fenerbahçe, o maçın ardından oynadığı 7 deplasman maçını da kazandı. Sarı lacivertli ekip, bu sezon şu ana kadar deplasmanda oynadığı 15 maçta topladığı 31 puanla, Trabzonspor'dan sonra en başarılı deplasman ekibi oldu. -14 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisinde aldığı sonuçlar şöyle: /* 17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1 - 0 18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0 - 1 19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2 - 0 20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3 21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2 - 0 22. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe................: 2 - 4 23. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa...............: 2 - 0 24. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe..........: 2 - 4 25. hafta Fenerbahçe-Konyaspor...............: 2 - 0 26. hafta Galatasaray-Fenerbahçe.............: 1 - 2 27. hafta Fenerbahçe-Bursaspor...............: 0 - 0 28. hafta Eskişehirspor-Fenerbahçe...........: 1 - 3 29. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor...........: 1 - 0 30. hafta Bucaspor-Fenerbahçe................: 3 - 5 */ Ligde 30. haftanın açılış maçında Eskişehirspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un puan kaybetmesinin ardından İzmir'de liderlik maçına çıkan Fenerbahçe, düşme hattındaki Bucaspor'u 3-1 geriye düştüğü müsabakada 5-3 yenerek, ligde averajla ilk sıraya yükseldi. İki takım daha önce 2 puanlı sistemin uygulandığı ve 16 takımın mücadele ettiği 1978-1979 sezonunda da son 4 haftaya aynı puanla girmiş, sezon sonunda Fenerbahçe'yi 4 puan geride bırakarak Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaşmıştı. Ligde o sezon 26. hafta müsabakasında Trabzonspor'un Galatasaray'a 1-0 mağlup olmasının ardından Zonguldakspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibiyle puanlarını eşitlemiş ve son 4 haftaya averajla ikinci sırada girmişti. Kalan 4 haftada Diyarbakırspor'u 3-0 yenen, Altay'la 1-1 berabere kalan ve Zonguldakspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligin son haftasında Orduspor ile golsüz berabere kalarak 1978-1979 sezonunu şampiyon tamamlamıştı. Bordo mavili ekiple son 4 haftaya aynı puanda giren Fenerbahçe ise Orduspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra Boluspor'u 1-0 yenmesine rağmen 29. haftada Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırmış, ligin son haftasında da Eskişehirspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, sezonu Trabzonspor'un 4 puan gerisinde 3. sırada tamamlamıştı. Ligde o sezon 4 hafta kala oluşan puan durumu ile sezon sonundaki sıralama şöyle: /* TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------------------- 1. TRABZONSPOR 26 11 14 1 28 5 23 36 2. FENERBAHÇE 26 14 8 4 38 17 21 36 3. GALATASARAY 26 13 7 6 35 15 20 33 SEZON SONU ------------ TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------------------- 1. TRABZONSPOR 30 13 16 1 34 7 27 42 2. GALATASARAY 30 17 7 6 47 17 30 41 3. FENERBAHÇE 30 15 8 7 40 22 28 38 */ -GELECEK SEZONUN TAKIMINI HAZIRLAYACAĞIZ Bucaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ''Önümüzdeki maçlarda gelecek sezonun takımı hazırlayacağız'' dedi. Karafırtınalar, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, iki haftadır 3 gol atmalarına rağmen kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, ''Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Maçtan önce kendilerine 'zevk alalım' demiştim. Sonuca üzgünüm. Önümüzdeki maçlarda gelecek sezonun takımını hazırlayacağız'' diye konuştu. Abdulkadir Özgen ise maça iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini belirterek, ikinci devrede de farkı artırmalarına rağmen müsabakadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Takım olarak iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Abdulkadir, ''Konuşulanları yerine getirdik, 3-1'i de yakaladık. Her şey bizim elimizdeydi fakat 3-3 olduktan sonra maç, Fenerbahçe'nin morali arttı, bizimki düştü. Yaptığımız basit hatalardan sonra Fenerbahçe öne geçti'' ifade etti. Bucasporlu Sercan ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, önlerindeki maçlara bakacaklarını kaydetti.