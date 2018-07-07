Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) -

Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı çalışmalarla devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde bugün saat 10.30\'da antrenman yaptı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, sarı-lacivertlilerin yan top çalışmasıyla noktalandı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını bugün saat 19.00\'da İstanbulspor ile Esenyurt\'taki Necmi Kadıoğlu Stadı\'nda oynayacak.

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