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Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

17 Ağustos 2018 22:20

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in ikinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştilen çalışma saat 17.00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular, 3 gruba ayrılarak; 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertli kafile akşam saatlerinde Malatya\'ya uçacak. 2 takım arasında yarın Yeni Malatyaspor Stadı\'nda oynanacak müsabaka 21.45\'te başlayacak.

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